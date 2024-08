Le duo derrière Let's Dance a décidé de se séparer.

Depuis près de dix ans, ils formaient un duo à la fois sur et en dehors de la piste de danse : Malika Dzumaev et Zsolt Sándor Cseke. En 2023, ils ont remporté le défi professionnel "Let's Dance" ensemble. Cependant, après neuf ans, leur relation a pris fin, au moins loin des projecteurs. Ils ont annoncé leur séparation via un post Instagram commun, rempli d'un émoji de cœur brisé.

Le post commence par "Lorsque l'amour se transforme en amitié..." Ils ont planifié cette décision depuis plus d'un an et l'ont prise ensemble, ont-ils écrit. Ils sont reconnaissants pour les expériences et les défis partagés en tant que couple au cours des neuf dernières années. Malgré leur séparation, ils assurent à leurs fans qu'ils se soutiendront mutuellement et chériront leur amitié.

"Rester amis, partenaires de danse et collègues"

Ils ont laissé entendre ce grand changement de vie tout en restant optimistes quant à leur future collaboration. En leurs propres mots, "Nous resterons les meilleurs amis, partenaires de danse et collègues qui partagent tant et s'aident mutuellement." Ainsi, la possibilité de les voir ensemble à "Let's Dance" à l'avenir reste ouverte.

Dzumaev et Cseke se sont rencontrés pour la première fois lors d'un atelier en Roumanie. Depuis 2015, ils se produisent ensemble pour le Grün-Gold Club Bremen. Ensemble, ils ont également représenté l'Allemagne dans des compétitions de danse. Dzumaev est un régulier de "Let's Dance" depuis 2021, tandis que Cseke a rejoint le spectacle un an plus tard. En 2023, ils ont été appariés pour le défi professionnel, qu'ils ont remporté. En 2024, Dzumaev a remporté le titre lors de la saison régulière de "Let's Dance" avec le musicien Gabriel Kelly.

Malgré leur séparation personnelle, les célèbres couples Dzumaev et Cseke continuent de travailler ensemble en tant que partenaires de danse dans diverses performances. Les célèbres couples talentueux sont connus pour leurs collaborations réussies, notamment leur victoire au défi professionnel "Let's Dance" en 2023.

