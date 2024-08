- Le duo de volley-ball Ludwig/Lippmann connaît des revers dans la compétition de Hambourg

La joueuse de volley-ball Laura Ludwig, entamant son ultime tournoi d'adieu sur la scène internationale, a connu deux défaites. Associée à Louisa Lippmann, la joueuse de 38 ans a connu un revers 1-2 (25:23, 17:21, 13:15) face au duo suisse Anouk Vergé-Dépré/Joana Maeder lors du stade Elite16 à Hambourg, sur le court du Rothenbaum.

Par la suite, Ludwig et Lippmann ont subi une défaite 0-2 (19:21, 20:22) face à l'équipe brésilienne, Agatha/Rebecca. Pour espérer se qualifier pour le tour éliminatoire, elles doivent maintenant l'emporter lors de leur dernier match de groupe contre le duo lituanien invaincu, Monika Paulikiene et Aine Raupelyte, prévu pour vendredi.

Ehlers et Wickler, médaillés d'argent aux Jeux olympiques, ont connu un moment de panique. Le grand bloqueur Ehlers s'est blessé à la cheville gauche lors d'une manœuvre défensive lors du deuxième set contre le duo suisse Quentin Mettraux/Jonathan Eiholzer. Après une pause médicale, sa cheville a été bandée. Malgré la perte du deuxième set, ils ont finalement remporté la victoire 2-1 (21:17, 21:23, 15:9).

Pour préserver Ehlers pour le match crucial de vendredi contre le duo argentin Nicolas et Tomas Capogrosso, ils ont renoncé à leur deuxième match contre le duo australien Mark Nicolaidis et Izac Carracher.

Svenja Müller et Cinja Tillmann, championnes d'Europe, ont remporté les deux matches qu'elles ont joués. Elles ont battu le duo finlandais Niina Ahtiainen et Taru Lahti-Liukkonen (21:17, 21:13) et le duo portoricain Maria Gonzalez/Allanis Navas (21:13, 21:8).

Le deuxième duo allemand de volley-ball, Paul Henning et Maximilian Just, n'a participé qu'à un seul match, qu'ils ont perdu 0-2 (15:21, 15:21) face au duo néerlandais Steven van de Velde/Matthew Immers.

Laura Ludwig, faisant partie de la scène allemande du volley-ball, espère renverser la situation lors de leur dernier match de groupe contre la Lituanie. Malgré leurs revers actuels, le deuxième duo allemand, Paul Henning et Maximilian Just, cherchera à améliorer son bilan lors de leur prochain match.

