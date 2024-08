- ♪ Le duo de plage est déçu ♪

Les fusées de détresse se sont allumées, il y a eu des applaudissements et de nombreuses étreintes : en parcourant une allée de famille et d'amis dans la nuit parisienne, les sourires de Clemens Wickler et Nils Ehlers étaient brièvement absents.

Pas très loin du spectaculaire stade près de la Tour Eiffel, ils et leur médaille d'argent durement gagnée ont été célébrés dans un restaurant. La douleur de la défaite finale écrasante à Olympia restera probablement longtemps dans les mémoires des habitants de Hambourg.

"We n'avons pas trouvé notre jeu du tout, malheureusement nous avons joué notre pire match de la saison en finale", a déclaré le Berlinois d'origine Ehlers, visiblement déçu.

La tête n'y était pas

Avec des performances impressionnantes, les habitants de Hambourg ont marché jusqu'à la finale dans la capitale française. Mais contre les jeunes numéros un mondiaux suédois David Ahman/Jonatan Hellvig, ils ont perdu 0:2 (10:21, 13:21), presque rien ne s'est bien passé. "Peut-être que nous en voulions trop. L'or en vue et puis complètement bloqué", a essayé d'expliquer Wickler.

Il s'est senti le mieux pendant l'échauffement, mais ensuite sur le terrain, tout avait disparu. "Jambes complètement lourdes. C'était définitivement quelque chose qui nous est arrivé mentalement", a déclaré le joueur de 29 ans.

De nombreux fautes de service, malentendus et autres erreurs ont été vus par les nombreux fans allemands. Les Suédois n'ont même pas eu besoin de compter sur leurs services spéciaux. Ils ont simplement dû jouer de manière contrôlée et avec peu d'erreurs.

"C'est incroyablement douloureux parce que sur scène, avec toute l'attention, nous n'avons pas pu trouver notre jeu et jouer comme ça", a déclaré le joueur de 30 ans Ehlers.

La joie viendra

De nombreux supporters avaient voyagé de chez eux et avaient fait de longs voyages. Voir une telle performance était très décevant, a déclaré Wickler. "Mais si je vois combien les fans allemands sont fiers de nous, cela m'aide à être fier de notre performance aussi. Parce que nous avons grandi au-delà de nous-mêmes dans les six matchs précédents."

Le but était une médaille, que les partenaires s'étaient fixés lorsqu'ils avaient formé leur équipe en 2022. Le fait qu'elle soit devenue argent à la fin est le plus grand succès de leur carrière et plutôt surprenant.

Avec le temps, la joie de ce qu'ils ont accompli viendra. "Et c'est important, de continuer à le réaliser, de continuer à se le dire", a déclaré Ehlers. "Et finalement, je suis sûr que je vais y croire à 100 pour cent." La soirée avec les proches aura certainement aidé.

Le prochain tournoi approche rapidement

Le duo se considère toujours en pleine ascension. Ehlers a parlé d'une expérience d'apprentissage extrêmement importante. Wickler était déterminé : "Si nous avons jamais la chance d'avoir une finale similaire à nouveau, nous ferons mieux."

Les habitants de Hambourg n'auront pas beaucoup de temps pour célébrer leur argent ou ruminer l'opportunité manquée, car le calendrier international est serré. Le championnat d'Europe aux Pays-Bas commence pour eux mercredi.

