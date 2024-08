- Le duo de plage Ehlers et Wickler atteint la finale

Le duo de volley-ball de plage Nils Ehlers et Clemens Wickler ont remporté une médaille olympique et ont la possibilité d'obtenir le premier triomphe allemand en or depuis 2016. Le duo de Hambourg a remporté son demi-finale contre les champions olympiques en titre Anders Berntsen Mol et Christian Sandlie Sørum de Norvège dans un match spectaculaire près de la Tour Eiffel, 21:13, 17:21, 15:13.

Ils affronteront le vainqueur du duel entre David Ahman/Jonatan Hellvig (Suède) et Cherif Younousse/Ahmed Tijan (Qatar) lors de la finale pour la médaille d'or, prévue samedi soir (22h30). Les Suédois sont les favoris clairs du tournoi après une saison exceptionnelle jusqu'à présent.

Ehlers et Wickler ont remporté tous leurs six matches à Paris jusqu'à présent, suscitant des espoirs pour une deuxième médaille d'or masculine après Julius Brink et Jonas Reckermann en 2012 à Londres. En 2016 à Rio de Janeiro, Laura Ludwig et Kira Walkenhorst ont remporté le tournoi féminin.

Ludwig et sa nouvelle partenaire Louisa Lippmann ont été éliminées au tour préliminaire à Paris. Svenja Müller et Cinja Tillmann ont perdu en huitièmes de finale.

Clemens Wickler et son partenaire Nils Ehlers ont impressionné à Paris, remportant tous leurs six matches jusqu'à présent. Malgré l'élimination précoce de Ludwig et Lippmann au tour préliminaire, une autre victoire allemande en volley-ball de plage aux Jeux olympiques est encore possible grâce à la forme impressionnante du duo.

