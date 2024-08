- Le duo de perles de verre s'est marié.

Le couple "Glassperlenspiel", Carolin Niemczyk (34 ans) et Daniel Grunenberg (35 ans), est maintenant marié. Selon le magazine "Vogue", qui publie même des photos exclusives de leur mariage dans le sud de la France, 41 invités ont assisté à la célébration dans le petit village d'Allan. La région est depuis longtemps l'un des rêves de Niemczyk et Grunenberg. Pour leur mariage, le couple a même fourni lui-même la musique : "Nous avons eu un super DJ et Daniel avait créé une playlist Spotify avec nos titres préférés auparavant." Des chansons des années 90 et 2000 ne pouvaient bien sûr pas manquer.

En octobre, lorsque le rythme professionnel se calme après les festivals d'été, le couple prévoit un voyage de noces romantique au Canada, poursuit Niemczyk - rien que tous les deux. La chanteuse et keyboardiste viennent tous les deux du lac de Constance et se sont rencontrés dans leur adolescence. Ils faisaient déjà de la musique ensemble avant leur projet "Glassperlenspiel". Ils sont ensemble depuis 2006. La demande en mariage était plutôt décontractée, mais assez inhabituelle, selon Niemczyk.

Demande en mariage dans le KaDeWe de Berlin

"Se marier avait pour moi toujours quelque chose de très adulte et j'étais souvent incertaine si c'était quelque chose pour moi", raconte la chanteuse. La demande s'est alors faite calmement et sans chichis : "Comme Daniel et moi étions assis un soir au restaurant italien au sixième étage du KaDeWe, le désir m'est venu de dire à Daniel : 'Je pense que je pourrais maintenant imaginer me marier !'" Il n'a pas réfléchi longtemps et a dit : "Alors allons au rez-de-chaussée et j'irai t'acheter une bague, et on se mariera !" Bien sûr, elle a dit "Oui" : "Alors nous sommes descendus et il m'a acheté une bague."

Le couple, connu pour ses talents musicaux, a fourni lui-même la musique pour son mariage, avec des chansons des années 90 et 2000. During their honeymoon in Canada, they will likely enjoy some music as well, reminiscing about their shared passion.

Lire aussi: