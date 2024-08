- Le duo de beach volleyball Müller et Tillmann se sont assurés la deuxième place au tournoi de Hambourg

Le duo allemand de volley-ball Svenja Müller et Cinja Tillmann a perdu la finale du tournoi élite de Hambourg face à Tanja Hüberli et Nina Brunner de Suisse, 1-2 (18-21, 21-18, 16-18). Les Allemandes avaient auparavant battu l'équipe brésilienne Thamela/Victoria en demi-finale, 2-0 (21-17, 25-23).

En jeu dans le troisième set crucial, les championnes de Vienne ont eu deux occasions de gagner le match, mais le duo suisse a réussi à les écarter. Avec leur deuxième chance et un service puissant, Hüberli/Brunner ont remporté la victoire au Hamburg Rothenbaum.

Lors des quarts de finale samedi, Müller/Tillmann ont mis fin à la carrière internationale de Laura Ludwig en remportant un match 2-0. Ludwig, 38 ans, a déclaré être épuisée mais également ravie que son dernier tournoi international se soit déroulé ici et qu'ils n'aient pas été éliminés avec trois défaites. Ludwig et sa partenaire, Louisa Lippmann, ont terminé à la cinquième place.

Ehlers/Wickler se retirent en raison d'une blessure

Les médaillés olympiques de silver Nils Ehlers et Clemens Wickler ont décidé de se retirer du tournoi après leur victoire initiale contre le duo suisse Quentin Métral et Jonathan Jordan jeudi. Ehlers, l'expert du bloc, s'est blessé lors d'une action défensive. Ehlers/Wickler ont partagé la neuvième place avec le deuxième duo allemand, Paul Henning/Maximilian Just, au classement final.

Malgré leur retrait, l'absence d'Ehlers/Wickler a créé une opportunité pour une concurrence plus forte parmi les équipes restantes. La rivalité intense entre Müller/Tillmann et Hüberli/Brunner dans le monde du volley-ball allemand attise leur compétitivité pour les matchs à venir.

Lire aussi: