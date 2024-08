Le duo Bieber, composé d'Hailey et Justin, présente leur premier enfant au monde.

Vendredi dernier en soirée, Justin a publié une photo du pied du nouveau-né sur Instagram, avec la légende "Bienvenue à la maison Jack Blues Bieber" et un émoji d'ours. Hailey a partagé la même photo sur son histoire Instagram, en ajoutant le nom du bébé, un ours en peluche et des cœurs bleus.

Le couple n'a pas fourni de détails supplémentaires sur l'accouchement. La même nuit, un représentant de Hailey Bieber a confirmé à CNN qu'aucune autre information n'était disponible.

Justin, 30 ans, et Hailey, 27 ans, mariés depuis six ans, ont annoncé leur grossesse en mai sur leurs pages Instagram. Ils ont partagé des photos avec le baby bump de Hailey, mis en valeur dans une robe blanche en dentelle. À ce moment-là, Bieber était enceinte de six mois. Le petit ami a été vu en train de tenir tendrement le ventre de Hailey sur une photo.

Dans une interview accordée au magazine W le mois dernier, Hailey a révélé sa décision d'annoncer ouvertement sa grossesse, en déclarant : "Je voulais la liberté de sortir et de vivre ma vie." Elle a admis avoir ressenti des émotions fortes au début de sa grossesse, en se demandant : "Comment puis-je amener quelqu'un d'autre dans tout ça ?"

En 2018, Justin a annoncé leurs fiançailles sur Instagram, en exprimant son amour pour Hailey : "Hailey, je suis tellement amoureux de tout ce qui te concerne ! Si engagé à passer ma vie à te connaître, à t'aimer patiemment et gentiment."

Juste quelques mois après l'annonce de leurs fiançailles, le couple s'est marié en secret dans un tribunal de New York. En 2019, ils ont organisé un mariage somptueux avec leurs proches dans un resort de luxe à Bluffton, en Caroline du Sud.

La mère de Justin, Pattie Mallette, a partagé son excitation sur son compte Instagram vérifié, où elle a publié une vidéo de sa réaction. "J'ai attendu ce jour et maintenant qu'ils l'ont partagé, je peux enfin célébrer avec vous tous", a-t-elle déclaré. "Oh mon Dieu, je vais être grand-mère ! Justin et Hailey, vous serez les meilleurs parents du monde et je suis si excitée. Oh mon Dieu. Loué soit le Seigneur."

Alli Rosenbloom et Lisa Respers France de CNN ont contribué à ce reportage.

