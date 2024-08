Jeunes individus, ou alternativement, la génération montante. - Le duo Bieber, composé de Justin et Hailey, a accueilli leur nouveau-né dans le monde.

"La tribu Bieber s'agrandit : La sensation canadienne de la chanson, Justin Bieber, 30 ans, et son épouse, le mannequin Hailey Bieber, 27 ans, ont accueilli un nouveau membre dans leur monde. Justin a exprimé sa joie sur Instagram en présentant son « petit bout de bonheur » et en révélant son nom : Jack Blue Bieber.

Il a même partagé une photo du petit pied tout frais du bébé. Le couple a gardé les détails de la naissance secrets, y compris la date exacte et le sexe du bébé, laissant ainsi tout le monde spéculer. Le nom Jack est en effet un choix populaire pour les garçons aux États-Unis, mais un représentant de Hailey Bieber a confirmé que ce petit bout était bien un garçon.

Hailey elle-même a partagé la photo du pied sur ses histoires Instagram, en l'illustrant avec des émojis de ourson et de cœur bleu.

Maintenant, "Justin et Hailey Bieber forment une famille de trois"

En mai dernier, ils ont annoncé leur grossesse de manière décontractée en partageant une vidéo et une série de photos sur Instagram. À ce moment-là, Hailey était reportedly enceinte de six mois, comme l'a confirmé son attachée de presse.

Les Bieber se sont mariés lors d'une cérémonie rapide et privée dans un tribunal de New York en septembre 2018. Cependant, leur grande célébration de mariage a eu lieu un an plus tard dans une belle propriété en Caroline du Sud."

Lire aussi: