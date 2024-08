Le duo allemand de plage manque la Coupe d'Or.

Clemens Wickler et Nils Ehlers, les deux Allemands, perdent la finale olympique de volley-ball de plage - mais remportent l'argent. La médaille d'or revient au duo suédois David Ahman et Jonatan Hellvig, qui triomphent avec une victoire 2:0 dans le stade sous la tour Eiffel.

