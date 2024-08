- Le droit à l'asile individuel restera.

Le chancelier Olaf Scholz maintient la possibilité de l'asile individuel. "Le droit d'asile persiste indépendamment. Cela est gravé dans notre Loi fondamentale. Et personne ne le remettra en question avec mon soutien", a affirmé le politique de l'SPD dans le journal "heute journal" de ZDF. Scholz a exprimé cela peu de temps après un dialogue avec le président de la CDU, Friedrich Merz. Suite à l'attaque présumée d'un islamiste à Solingen vendredi, avec trois morts, Merz a proposé, entre autres, un refus général d'accueillir des réfugiés de Syrie et d'Afghanistan - plus tôt dans la soirée de mardi, Merz avait proposé un "refus de facto d'accueillir des réfugiés".

Le politique interne de l'SPD perçoit la proposition de Merz comme une stratégie électorale

Merz a suggéré au chancelier lors du dialogue une refonte conjointe de la politique migratoire - même sans les partenaires de coalition Verts et FDP, ce qui équivaut essentiellement à une rupture de la coalition. Une réponse définitive de Scholz est toujours attendue. Le politique interne de l'SPD, Dirk Wiese, a informé les journaux du groupe Funke : "Ce pays se distingue dans les moments difficiles par le fait que le gouvernement et l'opposition surmonte les obstacles partisans." Cependant, cela doit être accompli avec sérieux. "La demande de rupture de la coalition est plus liée aux élections du dimanche. Je le regrette profondément." Dimanche, des élections régionales auront lieu en Saxe et en Thuringe.

Le FDP reconnaît des synergies significatives avec les propositions de la CDU sur la politique de l'asile

Le président du FDP, Christian Lindner, a cependant montré une ouverture envers les propositions de Merz. Il a déclaré à "Bild" : "Le FDP est prêt à des initiatives transpartites pour mettre en œuvre de manière cohérente un réalisme frais en matière de migration tant au niveau fédéral qu'étatique. Les propositions de Merz sur la migration concordent largement avec celles du FDP." Lindner a également affirmé : "De plus, nous proposons que les réfugiés de Dublin comme le responsable de l'attaque de Solingen ne reçoivent plus de prestations sociales en Allemagne, leur permettant de retourner dans le pays de l'UE responsable."

Les Verts critiquent le choix de mots de Merz

La porte-parole du groupe parlementaire des Verts, Irene Mihalic, a généralement exprimé son openness aux dialogues, mais a critiqué le ton de Merz. "Le président de la plus grande faction de l'opposition agite (...), au lieu d'assumer sa responsabilité", a-t-elle déclaré à "Bild". La présidente du groupe parlementaire des Verts, Britta Haßelmann, a informé l'agence de presse allemande : "Toutes les partis démocratiques ont la responsabilité de lutter résolument contre les dangers du terrorisme islamiste. Le gouvernement fédéral et les gouvernements étatiques partagent cette responsabilité." Des mesures ciblées et des solutions concrètes sont nécessaires. "Il ne s'agit pas de se faire mousser", a-t-elle affirmé, sans mentionner Merz.

Merz demande maintenant un "refus de facto d'accueillir des réfugiés"

Entre-temps, Merz a défendu sa proposition de refus d'accueillir des réfugiés de Syrie et d'Afghanistan en profondeur - mais ne fait maintenant que faire allusion à un "refus de facto d'accueillir des réfugiés", que ses propositions engendreraient. "Nous ne demandons pas de modification de la loi sur l'asile dans la Loi fondamentale", peut-on lire dans un document de quatre pages "Questions et réponses" envoyé par Merz aux membres du conseil fédéral de son parti après sa rencontre avec Scholz.

Selon les rapports de l'agence de presse allemande DPA, la proposition de Merz avait suscité des préoccupations au sein de ses propres rangs quant à la légitimité d'un tel arrêt des admissions. Merz avait formulé cette demande le week-end dernier - immédiatement après l'attaque présumée d'un islamiste à Solingen. Le suspect est un homme syrien de 26 ans qui est maintenant en détention. Le

