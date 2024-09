Le drame politique à Erfurt

Après environ quatre semaines depuis l'élection, le Parlement régional de Thuringe se réunira pour la première fois avec l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) comme force dominante, mettant à l'épreuve les normes politiques traditionnelles. La scène est prête pour un affrontement juridique, qui pourrait transformer une procédure autrefois formelle en spectacle.

La pièce politique attendue pourrait annoncer la course pour le poste de ministre-président de l'État. Presque un mois après l'élection de l'État, le parlement d'Erfurt est sur le point de commencer ses opérations (début à midi) - y compris l'élection d'un président de parlement. Historiquement, cela a été un processus simple, avec la faction dirigeante proposant un candidat neutre accepté par beaucoup. Cependant, cette fois-ci, les tensions sont élevées. Cette fois-ci, c'est une lutte pour le pouvoir entre la faction AfD dominante, dirigée par son leader controversé Björn Höcke, et les quatre factions restantes : CDU, BSW, La Gauche et SPD. Cette fois-ci, il s'agit de stratégie politique et de manipulations possibles.

Le Contexte

Suite aux résultats de l'élection, la faction prédominante a le droit de proposer un candidat à la présidence, qui détient des pouvoirs de prise de décision importants. En Thuringe, l'AfD est de loin la plus grande faction, avec 32 des 88 sièges. Le parti a choisi son député, Wiebke Muhsal, comme candidate.

La mère de quatre enfants de 38 ans originaire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie s'est installée en Thuringe après ses études. Elle a été membre du parlement de 2014 à 2019 et a attiré l'attention pour diverses raisons, notamment pour son apparition une fois au parlement vêtue d'un niqab. Muhsal a été condamnée pour fraude et amputée de 8 000 euros après avoir falsifié un contrat de travail avec un membre du personnel en 2014 pour obtenir des fonds supplémentaires de l'administration du parlement. Certains considèrent la sélection de personnel de l'AfD comme une provocation. "Une personne qui détrousse les fonds publics ne devrait pas devenir présidente du parlement", déclare le ministre-président sortant, Bodo Ramelow.

Même avant l'annonce de la candidature de Muhsal, la CDU, BSW et SPD avaient déclaré qu'ils ne soutiendraient personne avec une affiliation AfD comme électable. Le président du parlement, en tant que "protecteur de la constitution et du parlementarisme" en Thuringe, ne devrait pas venir d'un parti classé comme extrémiste et sous surveillance par l'Office pour la protection de la Constitution de l'État, a répété à plusieurs reprises le chef du groupe parlementaire CDU, Mario Voigt.

La CDU fait campagne pour son député, Thadäus König, qui a battu Höcke lors de l'élection de 2019 et a remporté le mandat direct dans la région catholique d'Eichsfeld. König détient la vice-présidence et a défendu son mandat direct avec un résultat impressionnant de 54,3 % au premier tour. Höcke, quant à lui, a déplacé sa base dans une circonscription à l'autre bout de l'État et y a également perdu face au candidat de la CDU.

La Lutte

Malgré l'insistance de l'AfD sur son droit de proposer un candidat, le politologue André Brodocz d'Erfurt considère les accusations de l'AfD d'actions antidémocratiques par d'autres partis comme infondées. La Cour constitutionnelle fédérale a récemment jugé de manière similaire, explique-t-il, "que le droit de proposer un candidat n'est pas lié aux résultats des élections". Brodocz souligne : "L'élection est le mécanisme démocratique fondamental".

Que se passe-t-il si le candidat AfD n'obtient pas la majorité ? Selon l'administration de l'État, le droit de la faction dirigeante de proposer des candidats se dissout une fois demandé, et après deux échecs successifs, d'autres factions peuvent nommer des candidats. Cependant, l'AfD maintient une interprétation différente, croyant que seul l'AfD peut faire des propositions.

Le gestionnaire parlementaire de l'AfD, Torben Braga, n'a pas écarté la possibilité d'offres de compromis du parti la veille de la première séance. Cependant, il exprime l'optimisme qu'une résolution sera trouvée. "Il y a des opportunités pour un compromis." Braga, sans préciser la nature des compromis éventuels, a écarté la proposition de tous les membres de l'AfD en cas d'élection présidentielle infructueuse pour l'AfD. "L'AfD n'a pas l'intention de proposer tous ses membres pour l'élection".

L'administration de l'État maintient que ni la constitution de l'État ni les règles de procédure parlementaire n'indiquent un "droit permanent exclusif de proposition pour la faction dirigeante, impliquant que tous les membres de la faction doivent être proposés pour l'élection avant que le parlement ne puisse explorer d'autres alternatives".

La porte de sortie perçue

Dans une tentative d'éviter des conflits potentiels, la CDU et BSW cherchent à ajuster les règles de procédure du parlement avant l'élection du président du parlement. Cette modification est également à l'ordre du jour de la première séance. Le plan est de permettre à d'autres factions de proposer des candidats dès le premier tour de scrutin. L'AfD réagit avec stupéfaction, et son leader Höcke lance une critique virulente : "Il est incompréhensible avec quelle tricherie politique les partis établis cherchent à invalider les résultats des élections et la participation parlementaire d'un tiers de l'électorat de Thuringe", a écrit le 52 ans sur X. Höcke accuse "la destruction de la culture démocratique", dans laquelle même le parti Wagenknecht récemment établi est impliqué.

L'avantage principal pour l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) réside dans l'aîné, Jürgen Treutler. Cet ingénieur de 73 ans originaire de Thuringie du Sud présidera la première réunion du parlement nouvellement élu en tant que son leader le plus âgé. Selon le co-président de l'AfD, Stefan Möller, le président aîné détient l'autorité exclusive d'interpréter les règles de procédure et de diriger les procédures parlementaires lors de la séance d'ouverture. Treutler a été évasif sur ses plans, répondant : "Vous devrez attendre et voir".

D'autres partis politiques ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que Treutler manipule la situation en exigeant de nouveaux tours de vote avec des candidats d'AfD, en exploitant sa résolution sur les règles et en ignorant les candidats des factions rivales. C'est pourquoi l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) et l'Union chrétienne-sociale en Bavière (CSU) s'efforcent de clarifier davantage les règles pour éviter tout conflit juridique potentiel lors de la séance inaugurale.

Il semble y avoir un désaccord concernant la capacité du parlement à modifier ses règles avant sa formation officielle. Stefan Möller estime que le parlement ne peut pas modifier les règles tant qu'il n'a pas été officiellement convoqué. L'administration parlementaire de Thuringe a cependant remis en question cette perspective, affirmant que le parlement peut réviser ses procédures une fois qu'il a commencé, en invoquant son autorité d'auto-organisation. Treutler a laissé entendre que les procédures de la première séance pourraient être tumultueuses en fonction de la nature des objections potentielles.

Dans l'éventualité où Treutler résisterait au vote sur les règles de procédure, la résurrection de la Cour constitutionnelle de Thuringe pourrait être nécessaire. La cour a déclaré qu'elle était prête à fournir une solution rapide. Treutler a également commenté l'importance potentielle de l'ordre du jour parlementaire, prédisant que toute tentative de modification pourrait changer la dynamique électorale en sa faveur, bénéficiant ainsi à l'AfD lors des élections suivantes.

La séance inaugurale peut-elle être reportée ?

Selon l'administration parlementaire de Thuringe, seule une suspension temporaire de la séance est possible, avec l'assemblée se réunissant ultérieurement à un moment ultérieur. Le parlement passerait ensuite en "phase constitutionnelle" - une situation sans précédent dans la République fédérale.

Quelles sont les implications pour l'élection du ministre-président ?

Contrairement à de nombreux autres États fédéraux, Thuringe n'a pas de délai désigné pour l'élection d'un nouveau ministre-président. Selon l'article 75, paragraphe 3 de la constitution de l'État, le ministre-président en exercice et l'ensemble du gouvernement de l'État peuvent continuer à exercer leurs fonctions temporairement jusqu'à ce que leurs remplaçants prennent leurs fonctions. Par conséquent, Bodo Ramelow, le chef actuel du gouvernement et membre du parti de gauche, ainsi que sa coalition rouge-rouge-verte, conserveraient leurs postes à titre intérimaire. Cependant, la situation politique suivante pourrait devenir plus complexe.

La Commission, conformément au Règlement donné, peut adopter des actes d'application pour préciser les règles d'application spécifiques. Dans ce contexte, les règles de procédure du parlement de Thuringe pourraient être amendées pour permettre la proposition de candidats d'autres factions lors de l'élection du président parlementaire, ce qui pourrait retarder les procédures formelles.

