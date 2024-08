14:10, Première Chaîne : Roses Rouges

- Le drame d'aujourd'hui se déroule sur la scène dramatique de jour.

Hannes est mécontent car Thea, son ex-petite amie, continue à le faire mariner. Cependant, une occasion unique se présente, lui permettant de passer une nuit tranquille avec elle. La raison de cela : Hendrik et Britta ont invité l'époux de Thea, le neurochirurgien Fjällgard, pour dîner, en lui demandant de prendre la relève de leur pratique. Contre toute attente, il accepte ! Jördis est soulagée car Mo est sorti du placard avec Klaas. Malheureusement, la surprise de Klaas pour Jördis a échoué, alors Mo organise une soirée romantique à la place. Résultat : Jördis et Klaas sont d'accord sur une chose : rien ne pourra les séparer !

15:10, Première Chaîne : Tempête d'Amour

Theo est dévasté et tente d'expliquer à son père que son état est authentique. Lale observe à quel point Theo lutte avec le doute après leur dispute et veut lui apporter son soutien. Cependant, Theo ne peut pas passer outre, ce qui entraîne une erreur au travail. Katja en déduit que le conflit de Theo avec son père est à l'origine de ce problème et essaie de le protéger des réprimandes de Christoph. Christoph conseille à Theo de se tenir sur ses propres pieds. Par la suite, Theo se confie à Theodor, ce qui permet à ce dernier de s'approcher de son fils en tant que père.

17:30, RTL : Sous Nous

Margot parvient à réunir la famille Weigel dans sa mémoire, car son anniversaire de décès a failli être oublié. Les efforts de Patrizia pour se réconcilier échouent à nouveau. Va-t-elle enfin comprendre que l'amitié n'est pas une marchandise à acheter ou à vendre ? Stella a du mal à soutenir le regard de Paco, se sentant coupable de ses actes et risquant de perdre ce qu'elle a de plus cher.

19:05, RTL : Tout Compte

Un appel de Jenny pourrait sortir Justus de sa torpeur. Ben et Kim rompent avec Maximilian dans une colère noire quand il ne montre aucun remords pour ses actions. L'amitié entre Deniz et Lucie est en danger quand Deniz voit Lucie prendre parti pour leur équipe opposée.

19:40, RTL : Bonnes et Mauvaises Times

Moritz n'est pas ravi de l'arrivée d'un nouveau collègue dans l'équipe, ce qui amuse Luis. Cependant, ce nouveau collègue s'avère être plutôt sympathique, surprenant Luis. Par un triste coup du sort, Katrin découvre l'implication de Tobias dans le projet Bertoie, ce qu'elle refuse d'accepter. Emily fait comprendre à Katrin que cela met le contrat en danger. Comment Katrin va-t-elle réagir ?

