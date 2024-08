14:10 Uhr, Das Erste: Roses Rouges

- Le drame d'aujourd'hui se déroule dans les scènes de télévision de jour.

Leyla n'apprécie pas que Simon s'occupe d'elle, mais elle reconnaît que sa présence lui est bénéfique. Les difficultés personnelles de Simon font que Leyla a de la compassion pour lui. Ils aiment tous les deux leur activité commune, et à leur grande surprise, ils partagent un baiser. Julius et Mo semblent mécontents de cette situation : Julius a peur d'attendre quelque chose que Mo ne peut pas lui donner, et Mo ne peut pas exprimer ses sentiments. Lorsque Julius annonce qu'il part pour Berlin voir son ancien petit ami, Mo ne l'en empêche pas. Julius s'en va en se sentant exposé, manquant Mo qui avait prévu de lui avouer ses sentiments juste avant son départ.

15:10 Uhr, Das Erste: Tempête d'amour

Michael se débarrassé secrètement de la clé de la navette, qui est retrouvée à l'hôtel "Fürstenhof". Tout le monde se sent soulagé jusqu'à ce que Nicole découvre la navette manquante pendant une promenade. Paniquée, elle trouve un message griffonné en rouge à lèvres. En essayant d'entrer dans la voiture, elle se retrouve coincée. Erik vient à son secours en la poussant par derrière, juste au moment où Michael arrive.

17:30 Uhr, RTL: Among Us

Henry prend Nadine en flagrant délit de mensonge, et elle finit par avouer ses vrais sentiments pour Gunnar. Britta réalise à quel point son "non" a blessé Theo et elle essaye de se faire pardonner. Patrizia est confrontée à un dilemme émotionnel entre ses sentiments pour Benedikt et son amitié avec Ute.

19:10 Uhr, RTL: Tout ce qui compte

Maximilian s'obstine dans son plan. During their shared Kendo, his temper gets the better of him. Richard encourage Simone à accepter une demande audacieuse pour sauver l'équipe. Grâce à Charlie, Leyla voit ses expériences de réhab sous un nouveau jour, ce qui l'aide considérablement.

19:40 Uhr, RTL: Bonnes fois, mauvaises fois

Moritz prend accidentellement le téléphone de Luis et découvre un message d'un contact anonyme. Les soupçons s'emparent de son esprit. Qu'est-ce que Luis lui cache ? Jonas veut que Flo parte seule à l'aventure en raison de son état physique qui ne supporte pas les voyages aventureux. Il suggère que Flo devrait voyager seule, mais elle est réticente à abandonner leur rêve commun d'aventure.

Leyla réalise que Simon et elle ont tous les deux leurs propres 'autres' difficultés, qui les lient ensemble par la compréhension. Julius et Mo, malgré leurs sentiments, reconnaissent que chacun a ses propres 'autres' désirs et chemins à suivre.

