14:10, Première Chaîne : Fleur Rouge

- Le drame d'aujourd'hui se déroule dans les émissions de télévision de jour.

Moe se retrouve à l'infirmerie après un accident lors de son entraînement de boxe avec Klaus. Il reconnaît que son secret aggrave la tension entre Jordis et Klaus, ce qui le pousse à se confier à Klaus au sujet de ses sentiments pour Julius. Charlotte finit par révéler son identité en tant que "MissMayfair". Malheureusement, elle se retrouve impliquée dans une dispute avec une cliente prétentieuse à "Carla's", réalisant trop tard qu'il s'agit de Geraldine Gigidoux en personne. Charlotte a-t-elle raté sa chance dans l'industrie de la mode ?

15:10, Première Chaîne : Tempête d'Amour

Lale, Theo et Stella passent une soirée agréable à "Braüstübel". Stella apprécie particulièrement le geste de Lale qui lui a prêté un foulard pour le trajet du retour. Après une sortie avec son père, Theo perçoit une amélioration dans leur relation. Cependant, son père se moque de lui pendant qu'il prend son médicament, ce qui le perturbe. Vincent et Philipp se rapprochent en s'inquiétant pour Ana. Ensemble, ils l'accompagnent à l'hôpital et restent à ses côtés toute la nuit, rongés par l'angoisse. Ils prennent tous les deux la responsabilité de son accident. Ana est surprise de voir Philipp et Vincent ensemble à son chevet. En apprenant que Philipp craignait pour sa sécurité, elle se demande s'il y a un sens plus profond derrière tout ça.

17:30, RTL : Among Us

Tobias s'empresse de vouloir faire taire Sina. Cependant, Sina reste déterminée et lance un ultimatum aux Lassners. Ringo est surpris lorsque Bambi refuse carrément de collaborer avec lui. Pourront-ils trouver un terrain d'entente ? Ute est surprise de voir Patrizia chercher de la compagnie. Elle invite son ancienne rivale et passe l'après-midi avec Britta et Nadine, ignorant les conséquences.

19:10, RTL : Tout Ce Qui Compte

Ben découvre les agissements de Maximilian et est choqué. Sans remords de la part de Maximilian, Ben se met en colère. Kilian est choqué d'apprendre les plans d'Isabelle et Maximilian. Il met fin à leurs projets et clarifie qu'il n'y aura plus de solos. Simone concocte à contrecœur un plan pour conquérir Justus. Réussira-t-elle ?

19:40, RTL : Bonheurs et Malheurs

Yvonne ne comprend pas pourquoi Gerner a obtenu le soutien de Zoe, même avec l'approbation de Johanna. Gerner est conscient d'avoir dépassé les bornes avec Yvonne. Inquiet de la réaction de Katrin, Emily exige que Tobias rende le contrat Bertoie. Cependant, Tobias a de bonnes raisons de collaborer, et Emily ne veut pas non plus abandonner ce contrat prestigieux.

