15:10, ARD : Tourbillon d'affection

- Le drame actuel se déroule dans les séries de jour.

Stella nie fermement avoir manipulé l'application ADHD de Theo, et Lale ne peut concevoir cette idée non plus. Lale suppose que Theo a peut-être accidentellement sauté l'enregistrement du rendez-vous. Cependant, Theo reste sceptique et refuse de s'excuser auprès de Stella. Stella comprend qu'elle doit intervenir pour empêcher Theo de retourner Lale contre elle. Elle découvre que Maxi prévoit de créer une application pour sa recherche et propose de recruter Theo. Lorsque Maxi mentionne que Stella l'a suggéré, Theo ressent un moment de malaise.

17:30, RTL : Entre nous, encore une fois

Britta se retrouve dans une situation délicate, mais Cassandra empêche une rencontre potentiellement désagréable avec Theo. Britta se sent redevable envers Cassandra et promet de lui rendre la pareille. Tobias se met dans l'embarras avec un acte impulsif, mais Sina réalise que c'était un acte de désespoir. Maintenant, elle se demande si elle a contribué à la situation. Stella trompe habilement Easy et couvre habilement ses traces. La sensation enivrante du pouvoir noie momentanément sa conscience coupable.

19:05, RTL : Ce qui compte vraiment

Justus se sent avoir fait le bon choix, même si l'équipe a besoin de plus de temps pour l'accepter. Cependant, Simone commence à résister. Yannick est enfin prêt à mettre son plan à exécution. Imani et Tom attendaient avec impatience un vrai rendez-vous, mais le destin semble avoir d'autres projets en réserve.

19:40, RTL : Temps de joie et de tourmente

Katrin et Gerner se débattent avec les conséquences de leur conflit avec Johanna. Ils essaient une autre conversation cœur à cœur pour combler l'écart avec Johanna. Mais cela changera-t-il quelque chose ? Alicia et Paul s'associent à Nihat pour son quiz de pub et remportent la victoire, gagnant un brunch au Mur. Ils chérissent ce moment, tandis que Carlos les regarde avec envie.

