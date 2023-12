Le DP World Tour répond à la menace d'action en justice des joueurs de LIV Golf

Dans une déclaration transmise à CNN, le directeur général du DP World Tour, Keith Pelley, a déclaré que la lettre, publiée dans un rapport exclusif du Telegraph, contenait "tellement d'inexactitudes" qu'elle ne pouvait rester sans réponse.

La semaine dernière, le Tour a infligé aux 16 joueurs une amende de 100 000 livres sterling (121 230 dollars) chacun et leur a interdit de participer à plusieurs événements, dont l'Open d'Écosse, pour avoir participé à l'événement inaugural de la série LIV Golf sans avoir reçu les autorisations nécessaires.

Selon le DP World Tour Members' General Regulations Handbook, les joueurs doivent recevoir une autorisation pour participer à un événement programmé en même temps qu'un événement du DP World Tour.

Le DP World Tour a également prévenu que toute participation future à la série dissidente soutenue par l'Arabie saoudite, sans l'autorisation requise, pourrait entraîner d'autres sanctions.

Jeudi, Lee Westwood et Ian Poulter, ainsi que 14 autres golfeurs, ont demandé au DP World Tour, dans une lettre ouverte, d'annuler les amendes et de leur permettre de participer à l'Open d'Écosse de la semaine prochaine avant 17 heures le vendredi 8 juillet, selon le Telegraph.

"Au lieu de consacrer notre temps, notre énergie, nos ressources financières et notre attention à des appels, des injonctions et des procès, nous vous implorons [...] de reconsidérer vos récentes pénalités et sanctions", peut-on lire dans la lettre, selon le Telegraph.

"Sinon, vous ne nous laisserez pas d'autre choix que d'utiliser les divers autres moyens et méthodes à notre disposition pour rectifier ces torts".

M. Pelley, du DP World Tour, affirme que les joueurs étaient au courant des conséquences potentielles avant de participer à l'événement de Londres.

"Avant de rejoindre LIV Golf, les joueurs savaient qu'il y aurait des conséquences s'ils choisissaient l'argent plutôt que la compétition. Beaucoup d'entre eux l'ont compris et accepté à l'époque", a déclaré M. Pelley.

En effet, comme l'a dit l'un des joueurs cités dans la lettre lors d'un entretien avec les médias au début de l'année : "S'ils m'interdisent, ils m'interdiront". Il n'est pas crédible que certains soient maintenant surpris par les mesures que nous avons prises".

Le mois dernier, le PGA Tour a annoncé que tous les golfeurs ayant participé à la série controversée seraient interdits pour une durée indéterminée de participer aux tournois sanctionnés par le Tour

LIV Golf est organisé par LIV Golf Investments et soutenu par le Fonds d'investissement public (PIF) de l'Arabie saoudite - un fonds souverain présidé par Mohammed bin Salman, le prince héritier d'Arabie saoudite et l'homme qu'un rapport du renseignement américain a désigné comme responsable de l'approbation de l'opération qui a conduit au meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018.

Le prince héritier a nié avoir ordonné le meurtre de Khashoggi, mais a déclaré qu'il en portait la responsabilité. "C'était un crime odieux", a-t-il déclaré dans une interview accordée à CBS en 2019. "Mais j'en assume l'entière responsabilité en tant que dirigeant de l'Arabie saoudite, d'autant plus qu'il a été commis par des individus travaillant pour le gouvernement saoudien."

Le deuxième événement de la série LIV Golf a débuté jeudi au Pumpkin Ridge Golf Club près de Portland, dans l'Oregon.

