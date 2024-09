Le Dow Jones se lance dans une poursuite de nouveaux records.

La semaine de négociation sur Wall Street s'est conclue par un mélange de résultats. Le Dow Jones a connu une légère hausse et a atteint un record historique de 42 628 points, mais le S&P-500 et le Nasdaq Composite ont connu des baisses. L'indice PCE des prix à la consommation pour août a été conforme aux prévisions, laissant de la place à une importante baisse des taux par la Fed américaine en novembre, selon l'avis de JPMorgan. Le rapport sur l'emploi de septembre à venir pourrait fournir plus d'indications, comme il a été suggéré.

Le Dow Jones a augmenté de 0,3 %, atteignant 42 313 points. Le S&P-500 a baissé de 0,1 %, et le Nasdaq Composite a diminué de 0,4 %. Au total, 1 763 entreprises (1 749 jeudi) ont connu une augmentation, tandis que 1 047 (1 024) ont connu une baisse. Un total de 45 actions sont restées inchangées.

L'indice PCE des prix à la consommation pour août, l'indicateur de prix choisi par la Fed, a montré une augmentation globale de 2,2 % de l'indice des dépenses de consommation des ménages (PCE) par rapport au mois précédent de 2,5 %. La Fed vise un taux d'inflation de 2 %. L'indice pour août a augmenté de 0,1 % mois sur mois. Le taux de base, hors composants volatils alimentation et énergie, a augmenté de 2,7 % en glissement annuel et de 0,1 % en glissement mensuel. Les analystes avaient prévu 2,7 % et 0,2 % respectivement.

Au cours du mois d'août, les consommateurs américains ont ralenti leurs dépenses. Par rapport au mois précédent, les dépenses ont augmenté de 0,2 %. Les revenus ont également augmenté de 0,2 %. Cependant, le sentiment des consommateurs aux États-Unis s'est amélioré en septembre, comme le montre l'indice de l'Université du Michigan, qui est passé à 70,1 contre 67,9 à la fin août. Les analystes avaient prévu un chiffre plus bas de 69,3.

Dollar avec des pertes minimales

Les données ne Inhibent pas une importante baisse des taux par la Fed en novembre. Des discussions récentes ont émergé quant à savoir si la banque centrale américaine réduira les taux d'intérêt d'une importante valeur de 50 points de base pour stimuler l'économie américaine, ou si elle ne les réduira que de 25 points de base.

Sur le marché des changes, le dollar a légèrement étendu ses pertes précédentes. L'indice du dollar a baissé de 0,1 %. Avant la sortie des données, le dollar avait légèrement gagné. Les participants du marché sont déjà impatients du rapport sur l'emploi américain pour septembre, prévu pour le prochain vendredi. Le développement du marché du travail est l'un des principaux éléments de réflexion de la Fed pour sa future politique monétaire.

Sur le marché des obligations, les rendements ont inversé leurs gains précédents. Le rendement des obligations à dix ans a diminué de 4,0 points de base à 3,76 %. Il semble que l'inflation soit en train de se stabiliser. De plus, un marché du travail affaibli suggère des réductions de taux d'intérêt importantes, selon les rapports.

Les prix du pétrole rebondissent

Les prix du pétrole ont partiellement récupéré de la forte baisse de la veille. Les prix du WTI et du Brent ont augmenté de jusqu'à 1,2 %. L'attention est restée sur les développements au Moyen-Orient et l'impact de l'ouragan "Helene" sur les installations de production de pétrole dans le Golfe du Mexique. Cependant, les préoccupations concernant la demande mondiale faiblarde et la possibilité d'une augmentation de l'offre suite à un rapport indiquant que l'Arabie saoudite entend maintenir son plan d'annulation des coupes de production en décembre ont affecté les performances de la semaine.

Après des gains records, le prix de l'or a légèrement baissé. Les participants ont cité des prises de bénéfices avant le week-end. Le prix pour l'once troy a diminué de 0,8 % à 2 652 $. Cependant, la perspective de nouvelles importantes réductions de taux d'intérêt aux États-Unis continue de soutenir l'or. De plus, l'or tire parti de son rôle de "refuge sûr" face aux différentes tensions géopolitiques.

Médicament booste l'action

L'action de Bristol Myers Squibb a bondi de 1,6 % suite à l'approbation par le régulateur américain FDA d'un nouveau médicament de la société pharmaceutique pour traiter la schizophrénie. L'action de Costco a baissé de 1,8 %. Bien que le détaillant ait dépassé les prévisions du marché en termes de bénéfices, son chiffre d'affaires n'a pas atteint les attentes. L'action d'Echostar a bondi de 8,9 %. Des rapports suggèrent que la filiale de télévision par satellite Dish est impliquée dans des discussions de fusion avancées avec son rival DirecTV. Si les discussions aboutissent, un accord pourrait être finalisé dès lundi, selon des sources. AT&T (+1,2 %) est un copropriétaire de DirecTV, avec le fonds de capital-investissement privé TPG.

Le régulateur américain FTC préparerait reportedly bloquer le PDG de Hess Corp (+2,2 %) de rejoindre le conseil d'administration de Chevron. Cela fait partie d'un accord pour approuver la fusion de 53 milliards de dollars entre Hess et Chevron, selon des sources. Chevron (+2,5 %) a

