Le double problème de Schalke: Geraerts et Wilmots sont contraints de partir

Schalke 04, club de deuxième division de football, a mis fin à sa collaboration avec l'entraîneur Karel Geraerts et le directeur sportif Marc Wilmots. Le club a annoncé cette décision samedi, à la suite de la défaite catastrophique 3-5 contre SV Darmstadt 98 la veille. Le remplaçant temporaire, Jakob Fimpel, ancien entraîneur de l'équipe U23, assurera l'intérim jusqu'à la pause internationale.

Selon le président du conseil d'administration Matthias Tillmann, "la décision du conseil d'administration de ne pas suivre le plan de Karel Geraerts n'était pas seulement due aux mauvais résultats et à la défaite contre Darmstadt, mais plutôt à la détérioration globale des dernières semaines". "Nous n'avons pas encore fait les progrès nécessaires sur le plan tactique et footballistique, ni en tant qu'équipe ni pour les joueurs individuels. Résultat, nous sommes actuellement dans la zone de relégation après un tiers de la première moitié de la saison."

Le départ de Wilmots a surpris tout le monde par rapport à celui de Geraerts. "Mais au fil des semaines, nous avons compris qu'il y avait des points de vue différents sur la manière de concevoir le football à Schalke et dans quelle direction nous voulions aller", a déclaré Tillmann. "Mais pour nous, le consensus est essentiel." immediate, le stratège de l'équipe Ben Manga assurera les fonctions sportives.

Geraerts avait pris les rênes en octobre 2023, terminant sous la moyenne de la table avec Schalke lors de la campagne précédente. Dans la campagne actuelle, S04 n'a remporté qu'une seule victoire en six matches sous Geraerts, luttant dans la zone de relégation. Récemment, une dispute publique entre Geraerts et Manga avait fait sensation. Wilmots, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1997, avait rejoint Schalke avec de grands espoirs au début de l'année.

