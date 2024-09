Le dossier de demande de prestations de logement en suspens persiste pour le moment.

En raison d'une récente refonte des réglementations concernant les aides au logement, il y a eu une forte augmentation des demandes dans tout le pays, entraînant des délais de traitement plus longs. Malgré les appels répétés des États et des autorités locales en faveur de procédures simplifiées, ces modifications sont prévues prendre au moins un an de plus. Lors d'une réunion des ministres de la construction à Passau, le ministère fédéral du Logement a indiqué que de telles modifications et simplifications ne commenceraient qu'au début de la prochaine législature. Selon l'État-secrétaire Rolf Bösinger, il n'aurait pas de sens de hâter ces mises à jour pendant la période législative actuelle et de devoir les répéter plus tard.

L'aide au logement, également connue sous le nom de Wohngeld, est une aide financière accordée par l'État aux citoyens à faible revenu pour les aider à payer les frais de logement ou les coûts de propriété. Le montant de l'aide et les critères d'admissibilité sont basés sur la taille du ménage, le revenu et la charge financière, les gouvernements fédéral et étatique contribuant également.

L'augmentation des demandes

Les nouvelles réglementations introduites au début de 2023 ont augmenté à la fois le montant de l'aide au logement et la taille du groupe d'admissibles, entraînant une forte augmentation des demandes et des délais de traitement dans tout le pays. Récemment, divers États et municipalités ont exprimé des préoccupations quant à la pression exercée sur leurs organismes administratifs.

Selon Bösinger, il y a un consensus entre le gouvernement fédéral et les États quant à l'objectif et aux mesures de simplification proposées, mais des désaccords apparaissent quant au calendrier : le gouvernement fédéral préfère évaluer l'impact des modifications en 2024 avant de procéder à tout changement.

Actuellement, le président de la conférence des ministres de la construction, le ministre bavarois Christian Bernreiter de la CDU, a exprimé sa déception face aux retards, mentionnant Munich comme exemple où le retard peut atteindre parfois plus de 12 mois. Sa collègue de la CDU d'

