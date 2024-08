- Le Dortmund Özcan se prépare pour la transition vers l'équipe de Wolfsburg

Selon des sources, le footballeur turc Salih Özcan serait sur le point de quitter Borussia Dortmund pour rejoindre VfL Wolfsburg. Les rapports indiquent qu Özcan, 26 ans, sous contrat avec Dortmund jusqu'en 2026, a dit au revoir à ses coéquipiers lors des dernières séances d'entraînement. Il est rapporté qu'il sera prêté à Wolfsburg pour une saison sans clause de rachat.

L'arrivée de son coéquipier Pascal Groß a considérablement réduit les chances de temps de jeu d Özcan. De plus, des joueurs comme Emre Can, Marcel Sabitzer et Felix Nmecha, préférés par l'entraîneur Nuri Sahin à Özcan, entravent ses chances. L'entraîneur Sahin a décidé de ne pas inclure Özcan dans le onze de départ pour les deux matchs, contre Phoenix Lübeck (4:1) et le match d'ouverture contre Eintracht Frankfurt (2:0). Malgré son transfert pour environ cinq millions d'euros lors de l'été 2022, Özcan n'a pas réussi à obtenir une place régulière dans l'équipe de Dortmund.

En quête de plus de temps de jeu, Salih Özcan pourrait envisager un transfert vers un autre club allemand, potentiellement le VfL Wolfsburg d'Allemagne. En raison de la présence de joueurs comme Pascal Groß et Emre Can à Borussia Dortmund, Özcan a eu du mal à obtenir une place régulière dans l'équipe.

