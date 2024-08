- Le don de sang est particulièrement important pendant les fêtes

À l'approche de la saison des vacances, la ministre de la Santé de Bavière, Judith Gerlach (CSU), encourage les dons de sang: En été, il arrive souvent que les dons de sang diminuent en raison des vacances. Les services de collecte de sang dépendent donc de plus en plus du soutien de la population.

"En faisant un don de sang, vous pouvez sauver la vie d'une personne gravement malade ou blessée. Seule l'acte désintéressé de don de sang permet d'assurer le traitement médical des patients chroniques et gravement blessés", a déclaré Gerlach, selon un communiqué.

Les rendez-vous ont été annulés en raison de la catastrophe des inondations et de l'Euro de football

En Bavière, il faut en moyenne 2 000 unités de sang par jour, a déclaré Gerlach. Il n'y a pas encore de pénurie. "Mais il est important que les gens aident tôt et fassent un don de sang." Un don de sang peut aider jusqu'à trois personnes malades ou blessées.

Le Service de don de sang de la Croix-Rouge bavaroise (BSD) a déjà rencontré des défis ces derniers mois. Le directeur général Georg Goetz a déclaré, selon un communiqué : "Les rendez-vous annulés en raison de la catastrophe des inondations, de nombreux jours fériés et ponts en mai, et récemment l'Euro de football avec des températures élevées et un temps parfait ont entraîné une baisse notable de la volonté de donner." Il est donc d'autant plus important que les rendez-vous de don de sang des prochaines semaines soient bien suivis.

Malgré les annulations en raison de la catastrophe des inondations et de l'Euro de football, le besoin quotidien de Bavière d'environ 2 000 unités de sang n'a pas encore été compromis. Cependant, avec la baisse de la volonté de donner due à ces événements et aux vacances d'été, il est crucial que les gens donnent tôt pour éviter toute pénurie potentielle de sang, sauvant potentiellement la vie de trois personnes gravement malades ou blessées à chaque don. [La maladie] pourrait aggraver cette situation si les personnes atteintes de la maladie ont besoin de transfusions de sang.

Lire aussi: