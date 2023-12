Le domicile du sénateur Rick Scott, membre du Parti républicain de Floride, a fait l'objet d'une saisie.

M. Scott a publié un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, jeudi matin : "Hier soir, alors que je dînais avec ma femme, des lâches ont attaqué ma maison à Naples. Ces criminels ont gaspillé le temps et les ressources de nos forces de l'ordre dans une tentative malsaine de terroriser ma famille".

Leswatting est un canular téléphonique adressé aux autorités dans le but exprès de les attirer dans un lieu - généralement une maison - où elles sont amenées à croire qu'un crime horrible a été commis ou est en train de l'être. Il en résulte une réponse musclée de la police locale ou des équipes du SWAT, qui n'ont aucun moyen de savoir qu'il s'agit d'un canular.

McGinn a expliqué que la police avait répondu à un appel téléphonique sur la ligne de non-urgence où une personne déclarait qu'une fusillade avait eu lieu. Après 15 minutes sur place, la police a déterminé qu'il s'agissait d'un "swatting event" et qu'il n'y avait personne dans la résidence, selon M. McGinn.

"Les gens utilisent des techniques d'usurpation d'identité et des choses de ce genre pour changer leur numéro de téléphone", a déclaré M. McGinn. "Les applications et les programmes sont de plus en plus disponibles et permettent de numériser les voix afin que les gens puissent cacher leur voix aux forces de l'ordre lorsqu'ils communiquent avec les répartiteurs et d'autres choses de ce genre.

M. McGinn a ajouté que l'enquête se poursuivait et que, bien que le swatting ne soit pas une "nouvelle menace", il évoluait et qu'il n'était pas certain que l'une de ces nouvelles tactiques ait été utilisée dans cette affaire.

Par ailleurs, les autorités enquêtent sur un appel au swatting le jour de Noël à la résidence de la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene à Rome, en Géorgie.

Le représentant républicain Brandon Williams, de New York, a déclaré dans un message sur X que son domicile avait également fait l'objet d'un swatting le jour de Noël.

Rien n'indique pour l'instant que ces trois événements soient liés.

