Le docteur plaide coupable - une longue peine de prison menace

La mort de Matthew Perry a causé un choc mondial. De nouveaux détails commencent à émerger. Il est rapporté que l'assistant de la star de "Friends" a administré plus de 20 injections de kétamine à son patron lors de ses derniers jours. De plus, un médecin a plaidé coupable.

La mort soudaine de la star de "Friends", Matthew Perry, en octobre dernier a causé un choc et une peine dans le monde du spectacle et dans le monde entier. La police a rapidement soulevé la question de la manière dont l'acteur avait obtenu l'anesthésique kétamine, qu'il avait en quantités inhabituellement élevées dans son sang au moment de sa mort. Après la découverte d'un "réseau criminel souterrain étendu", selon le procureur de Californie Martin Estrada, et l'arrestation de cinq personnes, dont deux médecins, un dealer et l'assistant de l'acteur jeudi dernier, de nouveaux détails commencent à émerger.

Selon le site américain de célébrités "TMZ", citant des documents judiciaires, le Dr. Mark Chávez a déjà conclu un accord avec le ministère public et a plaidé coupable de conspiration pour distribuer de la kétamine. Il encourt jusqu'à dix ans de prison. Chávez a admis avoir obtenu le médicament en émettant des prescriptions frauduleuses et l'avoir vendu au également inculpé Dr. Salvador Plasencia. Plasencia aurait allegedly injecté "de grandes doses de kétamine" à Perry plusieurs fois, y compris à son domicile.

Plasencia a été inculpé de conspiration pour distribuer de la kétamine, de distribution de kétamine entraînant la mort, de possession avec intention de distribuer de la méthamphétamine, et de modification et de falsification de registres dans le cadre d'une enquête fédérale. Contrairement à son collègue, Plasencia maintient son innocence. Le Conseil médical de Californie enquête également sur les deux médecins, mais ils n'ont pas encore perdu leur licence, selon "TMZ".

L'assistant de Perry admet sa culpabilité

L'un des médecins a vendu environ 25 bouteilles de kétamine à Perry pour 55 000 dollars en espèces en septembre et en octobre, a déclaré le procureur Martin Estrada lors d'une conférence de presse jeudi. "Je me demande combien cet idiot paiera", a écrit le médecin dans un message texte à un intermédiaire. La fameuse "reine de la kétamine", le fournisseur de drogue Jasveen Sangha, a vendu environ 50 doses de kétamine à Perry dans les semaines précédant sa mort. Après la mort de Perry, la quadragénaire a ordonné à ses intermédiaires de supprimer tous les messages textes concernant les transactions. Elle est maintenant également en détention et a plaidé non coupable.

Auparavant, l'assistant personnel de Perry, Kenneth Iwamasa, et l'intermédiaire Erik Fleming avaient conclu des accords avec le ministère public. Selon des documents juridiques obtenus par "TMZ", Iwamasa a administré plus de 20 injections de kétamine à son patron lors des quatre derniers jours de sa vie, y compris le jour de sa mort, sans aucune connaissance médicale. Il savait que Perry était "en train de perdre le contrôle". Iwamasa et Fleming encourent respectivement jusqu'à 15 et 25 ans de prison, mais les procureurs ont convenu de réduire leurs peines en échange de leur coopération dans l'enquête.

Perry a été trouvé mort dans sa maison de Los Angeles en octobre dernier avec une grande quantité de l'anesthésique kétamine dans son corps. L'acteur avait précédemment parlé publiquement de sa lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie, et en avait également écrit dans sa autobiographie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" publiée l'an dernier.

Selon les rapports, Perry avait suivi une thérapie à la kétamine pour la dépression et l'anxiété. Cependant, sa dernière séance remontait à plus d'une semaine et demie, donc la kétamine trouvée dans son corps au moment de sa mort ne pouvait pas provenir de cette thérapie par infusion, selon le bureau du médecin légiste.

