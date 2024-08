Le DNC utilise des cookies, des salons et des badges médiatiques pour engager les influenceurs des médias sociaux lors de la conférence de Chicago

Il y a une sélection de designs mettant en scène des figures telles que la Vice-Présidente Kamala Harris et le Gouverneur Tim Walz du Minnesota, mais le traitement sucré le plus apprécié est un vert citron décoré de la phrase "À la fenêtre, à la Walz", une parodie humoristique de la chanson à succès "Get Low" de Lil Jon, qui a fait une apparition surprise à l'événement de Chicago plus tôt dans la semaine.

Dans une zone de détente pour les créateurs, les influenceurs numériques peuvent profiter de rafraîchissements, se régaler de nourriture et utiliser un espace de travail dédié conçu pour leur présence à la Convention nationale démocrate. De nombreux créateurs, imitant les diffuseurs plus matures, ont installé des systèmes d'éclairage portables pour capturer des selfies et des photos de groupe pour leurs plateformes de médias sociaux dans le salon.

Pour la première fois à une convention démocrate, plus de 200 influenceurs ont été accrédités pour assister à l'événement de quatre jours et bénéficier d'un salon exclusif pour les créateurs et d'une plateforme dédiée dans l'arène, leur permettant de produire et de publier du contenu en ligne. Les organisateurs du parti ont fourni un personnel dédié pour aider les influenceurs dans la navigation, les interviews et la création de contenu, en leur fournissant des outils essentiels pour la création de mèmes. Chaque soir de l'événement comptera également un influenceur comme orateur sur scène.

La Convention nationale républicaine a également embauché des créateurs de contenu numériques pour assister à sa convention le mois dernier à Milwaukee et a présenté un hub de créateurs avec plus de 70 influenceurs participant à son programme officiel.

À mesure que la audience de la télévision traditionnelle diminue et que les médias d'information luttent pour réinventer leurs entreprises, les campagnes politiques se tournent de plus en plus vers les influenceurs pour diffuser leur message aux électeurs.

Deja Foxx, une influenceuse des médias sociaux basée en Arizona qui a pris la parole lors de la première nuit de la convention, a déclaré que l'élection de 2024 représentait un "changement historique d'ambiance".

"Les jeunes ne se contenteront pas d'exercer leur pouvoir au bureau de vote, mais ils montrent le pouvoir narratif que nous détenons maintenant. Nous fixons le narratif, même pour les médias traditionnels, grâce à nos vidéos TikTok et au contenu que nous créons en ligne", a partagé Foxx, qui compte plus de 140 000 abonnés TikTok.

Avant la convention, les officiels du DNC ont contacté les influenceurs en ligne, offrant des accréditations de presse pour assister à la réunion. De nombreux créateurs qui se sont rendus à Chicago ont payé leur propre voyage, tandis que d'autres ont obtenu un financement d'organisations ou de sponsors.

Cependant, ce ne sont pas seulement les mégastars ou les créateurs axés sur la politique qui participent à la convention.

"Ils ne regardent pas les infos"

Jeremy Jacobowitz, un créateur de contenu plus susceptible d'être vu en train de manger de la nourriture sur Instagram ou TikTok qu'en train de discuter de l'élection de 2024, a été approché par les officiels démocrates pour assister à la convention. Il a décidé de postuler.

"Le public que j'atteins, c'est ce qu'ils regardent. Ils n'ont pas de câble ; ils ne regardent pas les infos ; ils ne lisent même pas les infos ; ils ne font même plus confiance aux infos. Ils nous feront plus confiance qu'aux médias principaux, malheureusement", a déclaré Jacobowitz, qui compte plus de 500 000 abonnés Instagram et 315 000 sur TikTok.

Jacobowitz a insisté sur le fait que son public devait être conscient de la source de ses informations et prendre des mesures. Il a reconnu que tout le monde n'écouterait pas son message, mais a souligné que même un petit pourcentage pourrait faire une différence.

Malynda Hale, avec plus de 90 000 abonnés sur TikTok et Instagram, a rejeté l'idée que les influenceurs étaient contrôlés par le parti démocrate, en soulignant qu'il n'y avait pas de restrictions sur leurs publications.

"Nous sommes la ligne directe vers ce public qu'ils essaient d'atteindre et de les impliquer. Et si mon contenu peut amener plus de gens à voter et que mon contenu peut amener les gens à s'impliquer dans les problèmes et à s'en soucier, alors utilisez-moi", a souligné Hale.

Cependant, la grande question reste de savoir si la poursuite des influenceurs des médias sociaux par le parti se traduira par des votes.

Mia Logan, vice-présidente principale de la société de conseil politique Precision Strategies, a noté que l'initiative pourrait porter ses fruits si l'excitation pouvait être maintenue jusqu'à l'automne. Logan, qui sert également en tant que productrice pour les segments d'influenceurs sur la scène de la convention, espère que la campagne trouvera des moyens innovants de convertir les téléspectateurs en électeurs.

"Ils devront continuer à faire battre le tambour et doivent continuer à interagir avec eux jusqu'à l'automne, en faisant des interviews, en faisant venir les créateurs dans le processus", a suggéré Logan. "J'aimerais voir un créateur en tant quembarque embed, en pensant à de nouvelles et intéressantes façons de fournir une perspective différente."

Réalité vs. Attentes

Ce n'est pas toujours été tout smooth sailing pour les créateurs, certains ayant exprimé leur frustration face aux files d'attente pour entrer aux événements et ayant trouvé la convention désorganisée à certains moments. Leurs expériences, bonnes ou mauvaises, ont été partagées avec leur public.

La campagne Trump a profité de certaines plaintes des créateurs, en partageant leurs publications avec leur propre public.

Ilana Wiles, la blogueuse derrière Mommy Shorts, a publié sur son calvaire de plusieurs heures pour entrer à la convention, associé à la fellow-maman influenceuse Jessica Shyba de MommasGoneCity, pour voir l'ancien Premier ministre Hillary Clinton.

"Je suis en train d'applaudir comme une folle. La blague sur leurs mères m'a touchée. Imaginez que votre fille se présente à la présidence et que vous n'êtes pas là pour le voir", a écrit Wiles, suivi de quatre émojis en forme de larme.

"Trois heures et demie bien dépensées, a-t-elle ajouté plus tard."

Malgré l'évitement des entretiens prolongés avec les médias établis depuis que le président Joe Biden a mis fin à sa campagne il y a quatre semaines, Harris a réussi à trouver du temps pour collaborer avec trois influenceurs pendant la convention.

La star de TikTok Vidya Gopalan, qui compte un impressionnant 3,4 millions d'abonnés sous le nom d'utilisateur QueenCityTrends, a partagé plusieurs vidéos avec Harris. Le duo a discuté de leurs racines indiennes communes et de la délicieuse cuisine de Chicago.

"Le sandwich au bœuf italien est mon préféré", a partagé Harris.

Un porte-parole de la campagne a laissé entendre que d'autres vidéos mettant en scène des créateurs seront diffusées prochainement.

CNN's Betsy Klein a également contribué à ce reportage.

