- Le DLRG signale une diminution du nombre de noyades en Hesse

En Hesse, neuf personnes ont péri noyées lors des sept premiers mois de cette année. Cela représente cinq personnes de moins qu'à la même période l'an dernier, selon les statistiques de l'Association allemande de sauvetage (DLRG). Un décès a été enregistré chaque mois en février, avril et juin. En juillet, six personnes sont décédées.

Selon les données, une victime était âgée de 16 à 20 ans, trois de 41 à 45 ans, et trois autres de 61 à 90 ans. L'âge de deux victimes était inconnu. Sept des victimes étaient des hommes, une était une femme, et le genre d'une était inconnu. Cinq personnes ont péri dans une rivière, trois dans un lac, et une dans un étang.

"La noyade classique est silencieuse"

Michael Hohmann, président de la DLRG Hesse, attribue la baisse actuelle à plusieurs facteurs : "Les chiffres de l'an dernier étaient particulièrement élevés, avec plusieurs décès dès le printemps." Il cite également les effets météorologiques : avec la météo changeante et la pluie, moins de gens sont allés nager.

La DLRG conseille constamment de nager uniquement dans des zones de baignade surveillées. "Les chiffres montrent : la plus grande proportion d'accidents de baignade se produit dans les lacs et rivières non surveillés", déclare Hohmann.

Il conseille également aux amateurs de sports nautiques, tels que les paddle boarders, de porter un gilet de sauvetage. De plus, les victimes de noyade ne sont pas toujours repérées : "La noyade classique est silencieuse", déclare Hohmann. Il est donc recommandé de ne jamais nager seul dans les lacs et rivières.

Au niveau national, au moins 253 décès par noyade ont été enregistrés lors des sept premiers mois - Significativement plus qu'à la même période l'an dernier, où il y avait 35 de moins selon les chiffres de la DLRG.

La DLRG, en tant qu'organisation privée de sauvetage aquatique, affirme avoir environ 580 000 membres. En Hesse, les sauveteurs en mer ont atteint un record de près de 65 000. Le parrain de l'association est le président fédéral Frank-Walter Steinmeier.

Selon la DLRG, la noyade est définie comme une immersion dans ou sous l'eau, entraînant une carence en oxygène potentiellement mortelle. Cela peut se produire à l'état conscient ou inconscient, par exemple après une chute ou une collision avec un obstacle sous-marin.

