- Le DLRG recherche des formateurs en ligne pour sa dernière initiative.

Une nouvelle initiative vise à recruter plus d'enseignants de natation. Le but est de lutter contre les listes d'attente interminables pour les cours de natation, comme l'a révélé l'Association allemande de sauvetage (DLRG). C'est crucial, étant donné le nombre décroissant d'enfants apprenant à nager.

"Les personnes qui ne savent pas nager aujourd'hui sont en danger autour et dans l'eau tout au long de leur vie", a déclaré la présidente de la DLRG, Ute Vogt. Le besoin de cours de natation n'est pas le problème, a-t-elle déclaré. Il est important au sein des groupes locaux de la DLRG. Cependant, la fermeture des piscines signifie qu'il n'y a pas assez d'espaces aquatiques pour répondre à cette demande. De plus, il y a besoin de personnel d'entraînement bénévole supplémentaire, malgré le nombre record d'adhérents atteint par la DLRG à la fin de l'année 2023.

Habituellement, l'enseignement de la natation incombe à quelques bénévoles, selon la DLRG. La campagne en ligne vise à changer cette situation. L'objectif est d'embaucher de nouveaux instructeurs d'ici la fin de la saison de natation. "L'automne et l'hiver sont des moments cruciaux pour l'enseignement de la natation", a déclaré Vogt. "During this period, we establish the groundwork for a secure swimming season the following year."

La campagne reposera principalement sur les réseaux sociaux pour sa promotion, comme l'a annoncé la DLRG. Elle comprendra des visuels de non-nageurs de divers professions et âges portant des ailes de natation.

Le besoin d'améliorer l'éducation à la natation est mis en évidence par les statistiques récentes. Selon la DLRG, 253 personnes ont noyé en Allemagne jusqu'au 31 juillet 2024, soit une augmentation de 35 personnes par rapport à la même période de l'année précédente. De nombreux victimes étaient des non-nageurs.

