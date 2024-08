Le DLRG enregistre plus d'accidents de baignade mortels

Malgré un temps imprévisible, plus de personnes se sont noyées entre janvier et juillet qu'à la même période l'année précédente. L'Association allemande de sauvetage (DLRG) exhorte les gens à ne pas nager dans les rivières et à accorder plus d'attention à leur propre sécurité.

Au moins 253 personnes ont péri dans des accidents de baignade et dans l'eau en Allemagne au cours des sept premiers mois de l'année. Cela représente 35 de plus qu'à la même période l'année dernière, selon la DLRG de Düsseldorf. Environ 150 personnes se sont noyées depuis le début de la saison de baignade au début du mois de mai, selon le rapport intermédiaire de l'organisation. "Si l'été avait été plus constant, encore plus de vies auraient été perdues", a déclaré la présidente de la DLRG, Ute Vogt.

Jusqu'à présent, 77 personnes sont mortes dans des lacs, comparé à 82 à la même période l'année dernière. Pour la troisième année consécutive, il y a eu plus d'accidents mortels dans les rivières. À la fin du mois de juillet 2024, il y avait 92 cas, comparé à 77 à la même période l'année dernière. Vogt a déconseillé de nager dans les rivières. "Les eaux courantes représentent les plus grands dangers", a-t-elle mis en garde. Les deux tiers du nombre total de décès ont eu lieu dans les lacs et les rivières.

13 personnes se sont noyées dans la mer au cours des sept premiers mois de l'année, dix d'entre elles dans la mer Baltique et trois dans la mer du Nord. Cela représente neuf de plus qu'à la même période l'année dernière. La plupart de ces décès étaient des accidents de bateau et de sports aquatiques, ou des accidents de baignade tôt le matin ou tard le soir. Huit personnes sont mortes dans des piscines.

Beaucoup ne pensent pas assez à leur sécurité

Presque un tiers des victimes dont l'âge est connu avait plus de 70 ans. 64 personnes de ce groupe d'âge se sont noyées. Un autre 60 personnes âgées de 50 à 70 ans sont également décédées. Cela signifie que le nombre de personnes âgées de plus de 50 ans qui se sont noyées a augmenté de 41 par rapport à la même période l'année dernière, selon le rapport de la DLRG. Les maladies préexistantes sont souvent la cause des accidents de baignade chez les nageurs âgés. Sept enfants de moins de dix ans sont également décédés.

Il y a eu 20 accidents mortels impliquant des activités de loisirs telles que le paddle

