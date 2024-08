Le DJ Felix Jaehn annonce son départ de l'industrie musicale.

Le phénomène musical originaire de Mecklembourg-Poméranie occidentale, connu sous le nom de Felix Jaehn, a momentanément mis sa carrière musicale entre parenthèses. Il a annulé ses concerts suite aux conseils de professionnels, révélant sur Instagram, à l'approche de ses 30 ans, qu'il était trop vulnérable pour se produire sur scène.

Son calendrier pour les prochaines semaines comprenait un spectacle au Heide-Park Resort à Soltau, avec des performances prévues à Francfort-sur-le-Main et à Ibiza en septembre, selon son site web. S'adressant à ses fans, il a déclaré : "Je suis désolé de vous décevoir, mais pour l'instant, je suis obligé d'annuler tous les spectacles de manière indéfinie." Son corps et son esprit ont envoyé des "signaux d'alerte", et il a décidé de les écouter. Il pense que c'est le moment pour lui de se détendre et de se remettre en forme. Son message est accompagné d'une photo d'un cœur rouge brisé.

Felix Jaehn a connu son premier succès en 2015 avec un remix de la chanson "Cheerleader". Il a révélé publiquement son bisexualité en 2018 pour la première fois. Cette année, il a clarifié son identité de genre non conforme et son orientation sexuelle. Récemment, il s'est identifié comme pansexuel et non binaire, préférant le surnom "Fee". Le pansexualité désigne les individus qui ne sont pas sélectifs quant au genre ou à l'identité de genre avant de développer des intérêts romantiques ou sexuels.

During an interview with drag queens Jacky-Oh Weinhaus and Jurassica Parka in April, Jaehn disclosed that his music project would continue to be called "Felix Jaehn". "That'd be too complex to alter everything. But if you're talking to me, feel free to refer to me as Fee."

Despite his temporary departure from the music scene, Felix Jaehn's forthcoming album still promises a symphony of sounds based on his unique musical style. Missing his performances, many fans are eagerly anticipating his return, hoping that his music will once again fill their lives with melody and rhythm.

