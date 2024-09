Le divin interprète est essentiellement un boxeur déguisé.

La situation reste la même : Stefan Raab peine à suivre un boxeur professionnel sur le ring. Il est étonnant de voir à quelle vitesse l'animateur perd son souffle, ce qui affecte sa performance de boxe dans son ensemble. Cependant, il parvient à montrer les qualités que le public attend, suscitant l'enthousiasme pour son prochain spectacle.

Il est de retour : Stefan Raab fait un retour sensationnel sur la scène de l'émission RTL, rempli d'énergie. Après un voyage nostalgique à travers sa carrière Remarkable, Raab tombe du ciel dans l'arène, initialement enveloppé de lumière vive et d'une robe de boxe, révélant plus tard son impressionnante silhouette au choc de la foule. Bien qu'il semble en grande forme pour son âge, il est clair que Raab n'a pas consacré beaucoup de temps à l'entraînement de boxe et d'endurance.

Bien sûr, il est nécessaire d'évaluer ses compétences en boxe en fonction de son âge. Comme lors de leur rencontre précédente il y a 17 ans, Raab a montré une bonne mobilité au premier round, esquivant avec grâce Regina Halmich. Compte tenu de son désavantage en portée, Halmich a tenté de combler cela avec des attaques rapides. Dans ces moments, Raab a été le plus fort lorsqu'il a réussi à tenir tête à son adversaire dix ans plus jeune avec un coup de jab rapide et a démontré que "Killerplautze" a également de la puissance.

Cependant, lorsque le jab a manqué sa cible et que Halmich a plongé en dessous, exposant le côté de Raab, il est apparu vulnérable. Il y avait des soupçons de côte cassée suite à l'un des coups de corps puissants de Halmich, Raab ayant commenté après le combat que "ça fait un peu mal", laissant entendre qu'il n'avait peut-être pas remarqué cela pendant le match.

Ce dont Raab avait besoin dans ce combat, c'était d'endurance. Après seulement une minute, le sexagénaire avait l'air épuisé et haletait. Sa performance d'entrée énergique de vingt minutes a peut-être vidé son énergie pour le combat. Sans endurance suffisante, Raab n'a pas pu suivre un coup de jab puissant avec une combinaison correspondante à l'aide de son droit fort. Les attaques de Raab étaient rares, et Halmich, la force dominante, le repoussait constamment.

L'esprit indomptable reste

Halmich, quant à elle, a excellé dans tous les domaines, ne laissant aucun doute sur qui était le professionnel et qui était le boxeur de foire dans ce scénario. Pour Halmich, Raab n'était rien de plus qu'une cible immobile et simplement un sac de frappe vivant. En substance, le combat a servi de tremplin vers un spectacle de Raab, aboutissant à une émission hebdomadaire où l'animateur allemand affrontera de nouveaux adversaires. Il pourrait être judicieux d'exclure la boxe en tant que compétition dans son émission "You Don't Win the Million" si le prix implique de l'argent à haut enjeu.

Au moins : Raab a persisté jusqu'à la fin, malgré avoir été compté plusieurs fois debout. Cela

