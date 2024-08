Le district Sud de Dortmund s'oppose aux projets de Rheinmetall.

Le partenariat imminent entre le club de football Borussia Dortmund et le fabricant d'armes Rheinmetall, annoncé avant la finale de la Ligue des champions, a suscité un tourbillon d'émotions au Westfalenstadion. Des émeutes sont prévues pour le week-end.

Le groupe de fans South Stand Dortmund a exprimé son mécontentement contre l'accord de parrainage de Borussia Dortmund avec l'entreprise d'armes Rheinmetall. Ils ont organisé des manifestations pour le match inaugural contre Eintracht Frankfurt samedi (18h30/Sky et mise à jour en direct sur ntv.de). Les fans veulent exprimer leur désapprobation quant à ce partenariat controversé entre BVB et la société DAX de Düsseldorf, scellé à la fin du mois de mai.

Ils ont déclaré : "Nous refusons d'être utilisés comme des marionnettes. Nous condamnons fermement le fait que les dirigeants de BVB et tous ses comités ont accepté d'utiliser la renommée de Borussia Dortmund pour améliorer l'image publique d'une corporation d'armes, en ignorant leurs propres valeurs."

Le groupe de fans a appelé "chaque supporter de Borussia et chaque club de fans à exprimer leur mécontentement concernant l'accord avec Rheinmetall pendant le match. Préparez des banderoles et/ou des pancartes pour exprimer vos critiques au début de la deuxième mi-temps."

Les fans accusent les dirigeants du club de "stratégie"

Suite à l'annonce de l'accord avec Rheinmetall, il y a eu des mécontentements de la part des pacifistes, des défenseurs des droits de l'homme et même de certaines parties des supporters. Le partenariat comprend reportedly des emplacements publicitaires à haute visibilité, des privilèges marketing et des offres d'événements et d'hospitalité dans le stade et sur les locaux du club. Le PDG de BVB, Hans-Joachim Watzke, a déclaré que la sécurité et la défense étaient les fondements de la démocratie. "Par conséquent, nous estimons qu'il est juste de nous engager profondément dans la manière de protéger ces fondements."

Le groupe de fans a critiqué leur absence d'implication dans le processus de prise de décision. "Jamais les représentants des fans n'ont été impliqués dans le processus de prise de décision. L'impression que les représentants des fans ont été consultés dans le processus de prise de décision menant à l'accord avec l'entreprise Rheinmetall est incorrecte." Ils ont également accusé la direction du club de "stratégie". L'annonce du partenariat juste avant la finale de la Ligue des champions était une tentative de "cacher délibérément cette décision controversée grâce à l'attention médiatique entourant la finale."

Malgré la controverse, l'équipe de football de Borussia Dortmund est prête à commencer sa saison avec un match contre Eintracht Frankfurt samedi. Alors que l'excitation monte, les fans du groupe South Stand Dortmund ont promis de protester contre le parrainage de l'équipe avec le fabricant d'armes Rheinmetall, accusant les dirigeants du club de faire une "stratégie" en annonçant le partenariat juste avant la finale de la Ligue des champions.

