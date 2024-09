- Le district de Wunsiedel met un terme à la calamité

À la suite de l'incendie important survenu dans une usine de fabrication à Wunsiedel, la région a officiellement levé la situation d'urgence. Un représentant de l'administration locale a confirmé cette évolution. La situation actuelle sur le terrain s'est suffisamment améliorée, ce qui signifie que les renforts supplémentaires des régions environnantes ne sont plus nécessaires. "Au cours de la nuit, divers équipages d'urgence de la région de Bayreuth et de la région de Karlovy Vary en République tchèque ont été activement impliqués. Les responsabilités actuelles peuvent désormais être gérées efficacement avec nos ressources locales."

L'usine de composants électroniques de Wunsiedel a connu des progrès significatifs dans la lutte contre l'incendie pendant la nuit. Cependant, l'office du district a mentionné qu'il y a encore un point chaud persistant au cœur du site, qui est en cours de traitement. De plus, il y a des poches mineures de flammes qui couvent, selon les autorités de l'application de la loi.

La route de Holenbrunn est maintenant dégagée pour la circulation, et les opérations de bus programmées ont repris. Les services de train entre Marktredwitz et Hof ont également repris, selon les annonces de la police et de l'office du district. Le railway avait temporairement arrêté la ligne en raison de sa proximité avec le site de l'incendie. La cause et l'ampleur des dommages restent indéterminées.

L'office du district est maintenant en mesure de gérer la situation à l'usine de composants électroniques de Wunsiedel sans avoir besoin d'assistance supplémentaire des autres districts, car la situation urgente a été résolue. De plus, l'administration locale se concentre sur l'extinction des points chauds et des flammes qui couvent restants dans l'usine, qui sont considérés comme d'autres zones nécessitant une attention particulière.

