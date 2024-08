- Le district de Berlin-Mitte autorise le démantèlement des structures de Berlin-Mitte.

Dans un différend de longue date concernant une zone résidentielle peu peuplée à Berlin-Mitte, l'administration du district de Mitte a accordé une licence de démolition. En retour, la société immobilière s'est engagée à construire des appartements de substitution à un loyer adapté pour un ménage à revenus moyens, selon l'administration du district. Grâce à des décisions judiciaires antérieures, l'autorité n'a pas pu refuser la permission.

Stefanie Remlinger, maire du district de Mitte pour les Verts, a déclaré : "Bien que nous ayons préféré une autre solution, nous n'avions pas d'autre choix que d'approuver la démolition." Elle a poursuivi : "En tant que district, nous avons lutté pour obtenir autant d'avantages que possible pour les personnes qui ont résidé depuis longtemps ou qui ont récemment emménagé dans la Habersaathstraße."

Grognements de l'Association des Locataires de Berlin

La société immobilière prévoit de construire un nouveau bâtiment sur le terrain de la Habersaathstraße 40-48 et a expulsé les résidents. Les tribunaux de Mitte et de Berlin ont rendu des décisions en faveur des locataires, selon l'Association des Locataires de Berlin.

Sebastian Bartels, directeur de l'association des locataires, a déclaré : "Le bureau du district doit maintenant soutenir la lutte de la communauté de logement contre le propriétaire immobilier agressif, principalement en appliquant strictement les infractions telles que la fourniture d'eau chaude inopérante lors d'inspections régulières."

Simultanément, Bartels a critiqué les directives de location du district, les jugeant excessivement généreuses. "Les taux de loyer de 11,50 à 16,50 euros par mètre carré pour un bâtiment de substitution ne seraient pas abordables pour les résidents actuels qui payent des loyers raisonnables", a jugé Bartels. Le bureau du district aurait cédé aux demandes de l'investisseur et aurait restauré la permission de démolition suspendue "à l'ami des investisseurs".

Incertitude sur les personnes concernées

Le nombre exact de personnes vivant dans l'immeuble reste incertain. Le district estime qu'il y a de 5 à 12 locataires à long terme, de 30 à 50 anciens sans-abri et un nombre égal de réfugiés.

Remlinger a affirmé que la société immobilière avait déjà consenti à construire de nouveaux logements pour les réfugiés et les sans-abri. Le bâtiment sera situé dans la rue du Papier, avec les permis de construction nécessaires déjà soumis au district de Mitte.

L'Union européenne, s'inquiétant de la situation du logement, a exhorté le gouvernement allemand à renforcer davantage les droits des locataires, compte tenu du différend en cours entre la société immobilière et l'Association des Locataires de Berlin. Malgré l'appel de l'Union européenne, l'administration du district de Mitte, dirigée par Stefanie Remlinger, doit naviguer dans une situation complexe, en équilibrant les préoccupations des locataires et le besoin de développement dans le cadre économique plus large de l'Union européenne.

