Le distributeur automatique de l'artiste britannique Ryan Gander vend des œuvres d'art à 600 dollars l'unité

La dernière installation de l'artiste britannique Ryan Gander est exposée à la galerie Taro Nasu de Londres dans le cadre de Frieze, une foire artistique annuelle qui se tient dans le Regent's Park de la ville.

La machine contient un total de 125 objets, dont des pierres que Gander a collectionnées avec ses enfants, ainsi que des versions moulées de certaines des montres numériques les plus répandues et les plus abordables. Les montres ne sont pas réelles, mais des sculptures des originaux réalisées en jesmonite (un matériau composite qui peut reproduire n'importe quelle finition ou texture). Parmi les autres objets, on trouve des rouleaux d'argent coulés et une carte d'accès à une chambre de l'hôtel londonien où Gander séjourne pendant la durée de la foire Frieze.

La machine, qui accepte les paiements par carte et présente une élégante finition noire mate, fait partie d'une installation intitulée "Time Well Spent".

"C'est parce qu'il s'agit de l'économie du temps", a expliqué M. Gander lors d'un entretien téléphonique. "Je m'intéresse beaucoup à la façon dont nous comprenons le temps, et la façon dont le monde change autour de nous a redéfini notre compréhension du temps.

"Il y a cette vieille phrase selon laquelle le temps, c'est de l'argent, qui est complètement erronée et un peu futile aujourd'hui, parce que le temps n'est pas de l'argent. Notre attention est de l'argent. Il y a une abondance d'informations et une pénurie d'attention. Au cours des cinq dernières années, j'ai très vite compris que le temps et l'attention étaient notre plus grand atout.

Le reste de l'installation comprend des peintures et un livre, qui est une version de "Si par une nuit d'hiver un voyageur", un roman de 1979 de l'écrivain italien Italo Calvino, que Gander a retapé en utilisant une police de caractères de son invention que personne ne peut lire, dans laquelle les lettres sont remplacées par des formes de pierres - les mêmes pierres que celles que l'on peut obtenir au distributeur automatique.

"Ces pierres ont des millions d'années et sont toutes différentes les unes des autres. Je les ai ramassées sur une plage avec mes enfants, puis nous avons conçu une police de caractères en utilisant les formes des pierres. Je leur ai appris que le langage, c'est simplement le fait que les gens se mettent d'accord sur quelque chose", a-t-il déclaré.

Les peintures sont des pages agrandies du livre, imprimées à l'aide de la police de caractères illisible, puis annotées par l'artiste à l'encre noire. "J'ai répété les annotations à l'aide d'un gros pinceau de calligraphie. Ces annotations deviennent une forme de censure, elles les rendent en quelque sorte illisibles. Mais grâce à ce processus, elles deviennent un motif abstrait et expressionniste de ce qu'est l'art", a-t-il déclaré.

"Le livre est publié. Nous distribuerons ces livres illisibles dans les hôpitaux, les prisons, les hôtels, les phares - des endroits où le temps et l'attention sont abondants", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il avait remplacé la bible de la chambre d'hôtel à gagner par un exemplaire du livre.

L'une des pierres de la machine contient un diamant, mais M. Gander s'est abstenu de dire qu'il s'agissait de l'objet le plus précieux : "Cela dépend de votre définition de la valeur et de votre point de vue", a-t-il déclaré.

"On peut dire que quelqu'un sera intéressé par le diamant. Une personne totalement différente sera intéressée par une pierre unique qui a mis 500 millions d'années à se former. Une autre personne sera intéressée par le moulage d'une montre en une seule pièce autour de la pierre, parce que, formellement, c'est ce qui ressemble le plus à de l'art. Quelqu'un s'intéressera à la carte-clé, parce qu'il veut vivre une expérience", a-t-il déclaré.

"Ce n'est pas fait pour attirer un seul type de personne. C'est l'une de ces choses qui partent d'un endroit, explosent et se retrouvent dans un million d'endroits, ce qui, à mon avis, est l'objectif des bonnes œuvres d'art.

"Time Well Spent" est exposé à la galerie Taro Nasu de Londres jusqu'au 6 octobre 2019.

