- Le disque d'adieu devient une figure de grand-mère.

La présentatrice Susanne Daubner (63 ans) va bientôt devenir grand-mère. Elle a partagé cette information lors d'une conversation avec Ina Müller (59 ans) lors du 200e épisode de son émission ARD "Inas Nacht".

Au cours du jeu où elles lançaient des sous-verres de bière, Müller a demandé à Daubner si elle voulait être une "grand-mère". Avec un sourire, Daubner a répondu : "Oh mon Dieu, je vais être grand-mère", ce qui a suscité des acclamations du public. Elle a également annoncé que cet événement aurait lieu dès décembre. "Je suis vraiment excitée à ce sujet", a déclaré Daubner.

Au cours de la conversation, Daubner a partagé quelques détails sur sa vie personnelle. Müller a demandé si elle était actuellement en couple, ce à quoi Daubner a répondu fermement : "Non".

Daubner sur son partenaire idéal

Lorsque interrogée sur son type d'homme, la sexagénaire a mentionné que ses préférences évoluent avec chaque étape de la vie. Cependant, elle a admis qu'elle penche vers des partenaires un peu plus jeunes. Les relations professionnelles sont strictement interdites pour Daubner : "Je me suis éloignée de cela dans ma vingtaine. Je pense qu'il est crucial de maintenir une séparation entre le travail et la vie personnelle".

Susanne Daubner garde généralement sa vie personnelle privée. La présentatrice des informations a fui de l'Est de l'Allemagne à l'Ouest via la Hongrie et la Yougoslavie en 1989 et a épousé son aide de Berlin-Ouest. Ils ont une fille née en 1990. Daubner et son mari ont divorcé en 2000, et elle a élevé leur fille seule.

Née en 1961 à Halle an der Saale, Daubner a commencé sa carrière en tant qu'animatrice de radio en Allemagne de l'Est et a ensuite travaillé pour Sender Freies Berlin (SFB) à l'Ouest. Depuis 1992, elle était employée par Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg (ORB). Depuis janvier 1999, Daubner fait partie de l'équipe de la "Tagesschau" d'ARD, faisant sa première émission en prime time à 20h la même année.

