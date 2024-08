- Le dispositif de sécurisation du stockage et le signal d'avertissement pour les abeilles.

Dans le dernier épisode de "Je suis une célébrité - La grande confrontation de la jungle" (le plus récent sur RTL+, avec une rediffusion sur RTL le lendemain), les demi-finales ont été un véritable rollercoaster de chaos dans la jungle. Les six derniers campements, Georgina Fleur (34), Gigi Birofio (25), Mola Adebisi (51), Kader Loth (51), Sarah Knappik (37) et Danni Büchner (46), ont enduré les défis de la vie dans la jungle, pas seulement physiquement mais aussi mentalement, car les confessions et les épreuves étaient à l'ordre du jour. Tous n'ont pas réussi à atteindre la finale.

Regret Conscient

Georgina a lutté avec des pensées persistantes lors d'une des dernières journées dans la jungle. Lors d'une conversation en tête-à-tête avec Sarah, elle a réfléchi aux retombées qu'elle a subies après avoir partagé une photo d'elle-même avec un lion enchaîné lors d'une fête à Dubaï sur les réseaux sociaux. Georgina a affirmé que le zoo privé, où elle croyait que les animaux étaient mal traités dans de mauvaises conditions, ne gardait les animaux enchaînés que pendant la présence des visiteurs. "Je croyais qu'ils avaient des enclos fantastiques", se souvenait-elle de sa première impression. "Je ne savais pas qu'ils étaient enchaînés. Je ne suis pas une personne qui abuse des animaux, j'aime les animaux. Ce n'était pas intentionnel."

Elle était déconcertée par la réponse violente. "Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette tempête de merde." Les menaces de mort et les commentaires haineux l'ont terrifiée. "Mes amis ont été insultés. Les gens étaient juste trop extrêmes." Elle a reconnu ses erreurs. "Les gens font des erreurs. J'ai appris de celle-ci, je n'y retournerai pas."

Frustration tropicale et piqûre de guêpe

L'espace confiné de la jungle avait commencé à peser sur les campements. Même lorsqu'ils se sont trompés et ont cru que la finale était proche, une autre nuit imprévue dans la jungle a exacerbé leur frustration. "Nous sommes tous à bout, c'est vraiment horrible", a résumé Mola. "Il y a trop de monde pour la finale", a observé Kader. "Tout le monde pense à comment détruire les autres." Sarah a exprimé ses doutes sur sa position dans le camp. "Je pense qu'elle n'est pas honnête avec moi, elle voterait pour moi à 100 %", a-t-elle dit de Danni. "Elle n'a pas de fighting spirit", a rétorqué Danni au sujet de Sarah. Malgré ses peurs, Danni espérait toujours une fin triomphale. "Je veux y arriver cette fois", a-t-elle déclaré en pleurant dans le téléphone de la jungle. "Je veux montrer que Danni est enfin assez courageuse." Sarah, distraite par le fait de parler à une chaussette transformée en serpent, a énervé ses camarades de camp avec sa gaieté forcée.

Pendant une routine de lessive, elle a crié: "Je suis fichue. Quelque chose de vraiment douloureux m'a piquée, et ça fait un mal de chien. Je ne sais pas si je suis allergique." Sarah était convaincue d'avoir été piquée par un scorpion. Ses camarades de camp n'étaient pas convaincus. Un paramédic inspectant son pantalon a finalement donné le feu vert: c'était juste une guêpe. "Nous sommes en Afrique, ça fait beaucoup plus mal qu'une guêpe de jardin", a expliqué Sarah à Kader et Danni. "Elles sont dix fois plus méchantes que les nôtres." "C'est toujours quelque chose", a grommelé Danni. "Ta collègue n'a plus aucune étoile; elle a des privilèges bonus pendant la surveillance de la nuit juste parce que Bee Maya t'a piquée? Ça ne nous affecte pas", a remarké Gigi sans ambages, et Sarah a immédiatement relevé son "comportement irrespectueux".

L'ennui s'est installé au camp, poussant Kader à jouer un tour inoffensif. "Je me sens si faible. J'ai utilisé toutes mes réserves pendant le défi d'hier", a-t-elle expliqué au début. "Je me sens un peu nauséeuseuse et étourdie." Puis elle s'est effondrée au milieu du camp, et Sarah l'a soutenue en lui relevant les jambes pour améliorer la circulation. Kader n'a pas pu s'empêcher de rire aux éclats: "Je voulais juste les embêter un peu."

**L'incapacité des campements à trouver de nouveaux sujets de conversation a été soulignée par l'approche séductrice de Gigi envers Kader Loth. "Elle a un beau cul, une belle silhouette. Je la séduirais si je pouvais." Kader: "Attirance sexuelle? Es-tu folle? Je pourrais être ta mère", a dit la femme de 51 ans, bras dessus bras dessous avec Gigi. Elle avait également des mesures disciplinaires en tête, surtout "plus de pets". Le sujet de la romance est resté dans le groupe alors qu'ils se rassemblaient autour du feu de camp. Mola et Gigi ont discuté de tenues provocantes sur des partenaires qui n'appartenaient pas à eux. "Pour moi, c'était presque une limite. De telles idées dépassées sont de la merde", a

"La sagesse suscite un Aaaaaa," proposé comme un défi à la fois physique et intellectuel, a appelé les intrépides. En équilibre précaire sur une simple planche, ce trio courageux s'est affronté, répondant à des questions de culture générale depuis des hauteurs vertigineuses. Une erreur dans les réponses signifiait une chute rapide vers le sol. Mais une réponse correcte pouvait envoyer les adversaires à la place. Gigi est sorti victorieux, affichant un mélange parfait d'équilibre et d'intelligence. "Je voulais prouver mon changement par rapport au passé, et cela comptait beaucoup pour moi," a confessé Danni, celle qui a dû partir, à propos de son retour dans la jungle qui rappelait ses débuts.

Selon les premiers signes, un choix important se profile pour les All-stars avant d'atteindre la phase finale. Étant donné qu'il y a trop de participants, la question cruciale pour les All-stars est "Quel concurrent ne mérite pas d'aller jusqu'à la finale ?" De plus, avant la grande finale, un défi alimentaire les attend : Qui parmi eux aura le privilège de porter la prestigieuse couronne d'or ?

