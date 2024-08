- Le discours en cours tourne autour de l'intensification des phénomènes climatiques.

Après une année de débat, il n'y a toujours pas de signes de résolution entre les parties concernées concernant le projet d'extension du chenal maritime dans la partie nord de l'Unterweser. Olaf Lies, ministre de l'Économie en Basse-Saxe (SPD), et Christian Meyer, ministre de l'Environnement (Les Verts), ont organisé une réunion à Brake pour informer les représentants des municipalités, des groupes environnementaux, des chambres de commerce, des clubs de sports nautiques, des agriculteurs, des organisations de digues et de l'industrie portuaire de l'état actuel du projet.

La réunion a coïncidé avec une manifestation d'une alliance locale, à laquelle ont participé environ 60 personnes. Le gouvernement de Basse-Saxe et les représentants économiques plaident en faveur de l'extension pour accueillir de plus grands bateaux transportant plus de fret dans les ports en eaux intérieures de Bremerhaven et de Brake.

Les groupes environnementaux ont soulevé des préoccupations écologiques

Le projet d'extension concerne deux zones : l'outer Weser, de Bremerhaven à la mer du Nord, et l'Unterweser, de Bremerhaven à Brake. Des organisations telles que BUND, NABU et WWF s'opposent fermement à ces projets. Ils ont déclaré dans un communiqué commun que l'approfondissement supplémentaire du fleuve aurait des conséquences écologiques importantes, comme on peut le voir sur la Weser, l'Elbe et l'Ems.

Les douze approfondissements précédents de la Weser ont déjà causé des dommages considérables au fleuve. Les groupes environnementaux craignent que l'approfondissement supplémentaire n'introduise plus d'eau saumâtre dans la Weser et la Wesermarsch. L'eau saumâtre est un mélange d'eau de mer et d'eau douce. De plus, le flux de marée pourrait changer, augmentant potentiellement le risque de inondation.

La réunion organisée par Olaf Lies et Christian Meyer a abordé les préoccupations des groupes environnementaux, qui s'opposent fermement au projet d'extension en raison de ses conséquences écologiques potentielles. L'approfondissement du fleuve pourrait introduire plus d'eau saumâtre, affectant l'équilibre naturel de la Weser et de la Wesermarsch, et augmentant potentiellement le risque de inondation.

À l'avenir, il est crucial que toutes les parties prenantes prennent en compte les conséquences environnementales à long terme de l'extension du chenal maritime dans l'Unterweser, en se concentrant sur la préservation de l'écosystème et la minimisation des dommages à l'environnement local.

