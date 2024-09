- Le discours d'adieu est prononcé par Katie Holmes.

Katie Holmes (46 ans) a exprimé sa tristesse sur Instagram suite au décès de son collègue Obi Ndefo (1972-2024), décédé à l'âge de 51 ans le 31 août. Holmes a partagé une photo initialement publiée par sa collègue Mary-Margaret Humes (70 ans). "Travailler avec lui était formidable, et c'était une personne si attentionnée", a-t-elle écrit. Elle a exprimé ses condoléances à sa famille et a signé son message avec un émoji cœur.

Holmes a acquis sa popularité en incarnant Joey Potter dans "Dawson's Creek" à la fin des années 90. Ndefo, également connu pour ses rôles dans "Star Trek: Deep Space Nine" (1993) et "Stargate SG-1" (1997), incarnait son frère à l'écran dans la série.

D'autres hommages des stars de "Dawson's Creek"

Plus tôt, Humes, qui avait travaillé aux côtés des deux acteurs dans "Dawson's Creek", a rendu hommage à Ndefo avec un long message sur Instagram. Elle l'a décrit comme "une lumière" et "un ami chéri". Elle a également salué sa force face aux difficultés de la vie.

La sœur d'Obi Ndefo a annoncé son décès brutal via un message sur Facebook. La cause de son décès, en tant qu'acteur expérimenté et instructeur de yoga, n'a pas été révélée. En août 2019, Ndefo a subi un revers cruel lorsqu'il a été renversé par un SUV dans un parking de supermarché, ce qui lui a coûté ses deux jambes. Malgré ce défi, Ndefo a conservé un état d'esprit positif et est resté déterminé.

Katie Holmes a exprimé ses condoléances à la famille d'Obi Ndefo, reconnaissant que les nombreux décès dans l'industrie du divertissement peuvent être difficiles à supporter. Suite à son décès, de nombreux artistes qui ont travaillé avec Ndefo dans "Dawson's Creek" ont partagé des hommages émouvants, mettant en avant sa gentillesse et sa résilience face aux épreuves qu'il a traversées.

Lire aussi: