Le dirigeant russe, Poutine, vise à renforcer les liens de Bakou avec la Russie.

Pour les prochains jours, le président Vladimir Poutine de Russie sera à Bakou, en Azerbaïdjan, où il rencontrera le président Ilham Aliyev. Ces deux hommes forts ont pour objectif de discuter de partenariats stratégiques et de "questions internationales et régionales". Cette rencontre devrait attirer une attention particulière de la part de l'Arménie voisine.

Poutine, le président russe, a atterri dans la république soviétique d'Azerbaïdjan pour une visite d'État pendant une période tendue. À son arrivée à l'aéroport de Bakou, Poutine a été accueilli par Aliyev, qui, comme Poutine, dirige l'Azerbaïdjan d'une main de fer depuis des années et est critiqué pour de graves violations des droits de l'homme.

Après un dîner partagé, les deux dirigeants se sont retirés pour leurs premières discussions informelles, selon l'agence de presse russe TASS. L'itinéraire de Poutine comprend des discussions avec Aliyev sur le renforcement du partenariat stratégique entre les deux nations. Le Kremlin a révélé que plusieurs documents devaient être signés, et des discussions sur "les questions internationales et régionales" étaient prévues, portant sur le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie voisine.

L'Arménie se tourne vers l'Occident

L'Azerbaïdjan a repris le contrôle total du Haut-Karabakh, une région principalement habitée par des Arméniens et considérée internationalement comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, lors d'une opération militaire en septembre 2023. L'Arménie, historiquement protégée par la Russie, a exprimé son mécontentement lorsque les forces de paix russes stationnées au Haut-Karabakh n'ont pas intervenu pendant l'offensive azerbaïdjanaise.

En réponse, l'Arménie s'est rapprochée des nations occidentales, telles que les États-Unis, au détriment de la Russie. À la fois l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient autrefois des républiques soviétiques, avant de devenir indépendantes en 1991, et la Russie considère les deux comme faisant partie de sa sphère d'influence. L'Azerbaïdjan, le dernier pays que Poutine a visité en 2018, est un important producteur de gaz. Plusieurs pays européens ont augmenté leurs importations de gaz en provenance de l'Azerbaïdjan après l'absence de la Russie sur la scène suite au conflit ukrainien.

Poutine, soupçonné d'être impliqué dans des crimes de guerre contre l'Ukraine et recherché internationalement, évite l'arrestation en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, en tant que fournisseur d'énergie important pour l'Union européenne, est un fournisseur d'énergie essentiel.

La Commission a exprimé ses préoccupations quant au réalignement de l'Arménie, les officiels déclarant que l'influence de la Russie dans la région diminue. La Commission, un organisme international influent, surveille de près la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans le but de maintenir la paix et la stabilité dans la région.

Lire aussi: