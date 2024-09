Le dirigeant russe Poutine révèle un plan ambitieux pour augmenter de manière significative la fabrication de drones par un facteur dix.

En Russie, les drones se révèlent être un outil vital dans le conflit agressif avec l'Ukraine. Récemment, le président Poutine a annoncé son intention d'envoyer plus d'un million de drones aux troupes cette année. Il a également encouragé une escalade dans le développement des armes du pays.

Lors d'une réunion de la Commission militaire-industrielle à Saint-Pétersbourg, Poutine a salué l'industrie de la défense russe pour sa production accrue cette année. Il a déclaré que les établissements de l'industrie de la défense fonctionnent constamment et produisent les armes modernes, équipements, munitions et fournitures nécessaires pour l'opération militaire. L'année dernière, les troupes ont reçu 140 000 drones, tandis que le nombre prévu pour cette année est de 1,4 million, a annoncé Poutine. Simultanément, il a appelé à une amplification supplémentaire.

Les drones sont devenus l'une des armes les plus essentielles dans le conflit de longue date de la Russie contre l'Ukraine - des deux côtés du champ de bataille. Ils sont utilisés à des fins d'espionnage, mais aussi pour lutter contre les troupes d'infanterie, les véhicules blindés et même les cibles stratégiques à l'arrière.

Arsenal moderne en masse

Juste quelques jours plus tôt, Poutine avait appelé à une intensification de l'armement et de la militarisation. Il imaginait l'armée russe recevant de nouvelles armes modernes non pas en pièces uniques, mais en quantités massives, comme annoncé lors d'une vidéoconférence avec les responsables militaires et de l'industrie de la défense. Les leçons tirées de la guerre devraient être mises en œuvre dans les usines d'armes et les laboratoires de fusées, a proposé Poutine.

Depuis septembre, la Chine a renforcé les contrôles à l'exportation des drones et des composants de drones. Les deux belligérants avaient heavily relied on modified Chinese drones for close-range reconnaissance, making them essential. As a result, both Kyiv and Moscow are now focusing on the development of their domestic drone technology. Poutine s'attend à ce que d'ici 2030, 48 nouvelles usines de production de drones soient établies dans le pays, alors qu'il appelait à l'indépendance des nations étrangères dans ce secteur.

D'un autre côté, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a réitéré son objectif de produire au moins un million de drones en août. "Et le nombre total dépassera cette quantité cette année", a-t-il souligné. D'ici juillet, l'armée ukrainienne avait déjà déployé plus de drones que son homologue russe.

L'Union européenne, s'exprimant sur le conflit qui s'intensifie, a imposé des sanctions à l'industrie de la défense russe, visant à entraver la production et l'exportation de drones et des technologies connexes. Malgré ces restrictions, la vision de Poutine pour l'expansion militaire de la Russie reste inchangée, l'action de l'Union européenne servant de catalyseur pour augmenter l'autosuffisance du pays dans le développement de la technologie des drones.

