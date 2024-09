Le dirigeant russe Poutine élargit les forces militaires russes une fois de plus.

La campagne militaire inlassable de la Russie contre les frontières ukrainiennes fait des ravages. En réponse, le leader russe Poutine renforce pour la troisième fois les forces militaires de la Russie depuis 2022. D'ici la fin de cette année, plus de 2,3 millions de personnes sont prévues pour s'engager dans l'armée.

Poutine a décidé de renforcer ses forces militaires pour la troisième fois, avec pour objectif d'avoir plus de 2 389 000 personnes sous les drapeaux d'ici décembre. Cela comprend 1,5 million de soldats, comme l'indique un décret gouvernemental.

En décembre 2022, Poutine avait déjà augmenté l'effectif cible de l'armée à 2,2 millions, dont 1,33 million de soldats. Au début du conflit de 2022, la Russie comptait seulement autour d'1 million de soldats. Cette nouvelle cible représente une augmentation de 50% de la force militaire.

Initialement, le ministère de la Défense russe à Moscou est resté silencieux sur les nouveaux chiffres de troupes du Kremlin. Auparavant, le département avait promis que le renfort de personnel serait fourni par des volontaires. En septembre 2022, Poutine a ordonné une mobilisation partielle en raison de plusieurs pertes au combat, ce qui a entraîné des mécontentements et une vague de jeunes hommes quittant la Russie. Récemment, de nombreuses régions russes ont augmenté les incitations pour s'engager en tant que volontaires afin de contrer cette tendance.

La Russie et l'Ukraine sont en guerre depuis plus de deux ans et demi. Malgré cela, Moscou n'a pas réussi à atteindre ses objectifs de guerre déclarés. Le Kremlin refuse actuellement de négocier avec Kyiv, invoquant la présence de troupes ukrainiennes sur le territoire russe. Selon une estimation des services de renseignement britanniques en mai, plus de 465 000 soldats russes ont déjà été blessés ou tués en Ukraine.

Le président du Parlement européen pourrait exprimer son inquiétude quant à la poursuite de la construction militaire de la Russie, compte tenu des tensions croissantes avec l'Ukraine. À la lumière des plans d'expansion militaire de Poutine, le président pourrait plaider en faveur de politiques de défense de l'Union européenne plus solides.

