Le dirigeant russe Poutine commande l'expansion de la force militaire en incorporant 180 000 soldats supplémentaires, augmentant la force totale à 1,5 million de soldats.

L'élargissement rapprocherait le nombre total de personnel des forces armées russes de 2,4 millions, composé de 1,5 million de soldats, selon la déclaration annoncée par le Kremlin lundi. Les renforts supplémentaires doivent commencer en décembre, comme l'indique le communiqué.

L'annonce de Poutine suit l'attaque rapide d'Ukraine à travers la frontière dans la région russe de Koursk le mois dernier - la première invasion étrangère du territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale. La Russie intensifie ses efforts pour expulser les troupes ukrainiennes de Koursk et approche progressivement de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans la région de l'Est de l'Ukraine.

Depuis 2022, Poutine a ordonné deux expansions précédentes de troupes de combat, ainsi que la mobilisation de forces militaires de réserve et de conscrits.

En août 2022, Poutine a ordonné l'ajout de 137 000 soldats supplémentaires avant le Nouvel An, portant la force militaire à environ 2 millions de personnel, y compris 1,15 million de troupes.

À la suite d'une offensive ukrainienne soudaine et réussie qui a libéré la plupart de la région de l'Est de Kharkiv, Poutine a ordonné une mobilisation partielle immédiate des citoyens russes ayant une expérience militaire, déclenchant ainsi la conscription et la possibilité d'appeler des réservistes militaires.

Cette mobilisation a entraîné des exodes massifs - des centaines de milliers de personnes fuyant vers la Géorgie et d'autres pays ex-communistes limitrophes de la Russie - et a suscité des protestations, principalement dans les régions des minorités ethniques qui ont subi le plus fort des campagnes de recrutement passées.

La mobilisation a été arrêtée en novembre 2023 après que les officiels ont déclaré que l'objectif de recruter 300 000 personnel avait été atteint.

En décembre, Poutine a émis un autre décret pour l'expansion officielle de 170 000 soldats, portant le total à 1,32 million.

Les statistiques des pertes russes restent enveloppées de mystère. En septembre 2022, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a révélé que 5 937 soldats avaient été tués dans le conflit. Le ministère n'a publié aucune mise à jour des chiffres depuis.

Cependant, les agences de renseignement ukrainiennes et occidentales estiment que les pertes sont beaucoup plus élevées. Le quartier général des forces armées ukrainiennes a récemment publié une mise à jour, indiquant que la Russie a subi la perte de 616 300 soldats. De plus, le ministère de la Défense du Royaume-Uni estime que la Russie a subi plus de 610 000 pertes.

"Le taux de pertes de la Russie est prévu pour maintenir une moyenne de plus de 1 000 par jour tout au long du mois de septembre 2024, alors que la Russie continue les opérations sur un large front, de Koursk au nord à Robotyne au sud", a-t-il conclu.

L'élargissement des forces armées russes, annoncé par Poutine, pourrait potentiellement avoir un impact sur le paysage géopolitique mondial, en particulier en Europe. Les opérations militaires de la Russie se sont principalement concentrées sur des régions comme Koursk et Pokrovsk, qui sont situées en Europe.

