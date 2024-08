Le dirigeant russe Poutine allègue l'implication de l'Ukraine dans une tentative d'attaque contre l'usine nucléaire de Koursk.

Vladimir Poutine, le président russe, a formulé des allégations contre l'Ukraine pour avoir tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk. Lors d'une réunion du cabinet en direct jeudi, il a déclaré : "L'ennemi a tenté d'attaquer la centrale nucléaire cette nuit", sans fournir de preuves concrètes. Il a également mentionné que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait été informée de la situation.

Cette centrale nucléaire se trouve à environ 100 kilomètres de la frontière, dans la région russe de Kursk. Des forces ukrainiennes imprévues ont pénétré dans cette région le 6 août et contrôlent désormais près d'une centaine de localités et plus d'un thousand kilomètres carrés de terrain.

Suite au lancement de la contre-offensive de l'Ukraine, l'AIEA a exprimé ses préoccupations concernant l'impact des combats sur la centrale nucléaire de Kursk et a appelé "toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue". Avant les accusations de Poutine contre l'Ukraine, l'AIEA a annoncé que son directeur, Rafael Grossi, se rendrait prochainement à la centrale nucléaire de Kursk.

Depuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, l'AIEA a régulièrement mis en garde contre le risque de catastrophe nucléaire en raison des combats, en particulier autour de la centrale nucléaire occupée par la Russie dans la région de Zaporizhzhia. L'agence basée à Vienne a récemment qualifié la situation sur place de "deteriorating", suite à une attaque de drone.

La Russie a pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en mars 2022 dans le cadre de son invasion de l'Ukraine. En raison des combats, plusieurs incidents se sont produits sur ce site, avec Kyiv et Moscou s'accusant mutuellement.

