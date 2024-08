Le dirigeant russe Poutine accuse l'Ukraine d'avoir tenté de détruire leur centrale nucléaire à Koursk

Une centrale nucléaire, située à environ cent kilomètres de la frontière, se trouve dans la région russe de Kursk. Le 6 août, des troupes ukrainiennes ont surpris en prenant le contrôle de cette région et affirment maintenant contrôler près d'une centaine de localités et plus d'un millier de kilomètres carrés de territoire.

Depuis le lancement de la contre-offensive ukrainienne, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a exprimé ses préoccupations quant aux conséquences des combats sur la centrale nucléaire de Kursk et a appelé "toutes les parties à faire preuve de la plus grande prudence". Quelques heures avant les accusations de Poutine contre l'Ukraine, l'AIEA a annoncé que son directeur, Rafael Grossi, se rendrait sur place la semaine suivante.

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'AIEA n'a cessé de s'inquiéter du risque de catastrophe nucléaire en raison du conflit, en particulier près de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, contrôlée par la Russie. Récemment, l'institution basée à Vienne a qualifié la situation autour de la centrale de "détériorée" suite à une attaque de drone.

La Russie a pris le contrôle de la centrale de Zaporijjia en mars 2022, dans le cadre de son offensive contre l'Ukraine. En raison du conflit, il y a eu de nombreux incidents dans la centrale, avec Kyiv et Moscou s'accusant mutuellement.

L'AIEA s'inquiète de l'impact des combats en cours sur la centrale nucléaire de Kursk, située près de la frontière et située dans la région russe de Kursk. Despite the tension, Putin announced that the IAEA's head, Rafael Grossi, was scheduled to visit the Kremlin soon.

