Le dirigeant russe, Poutine, a renforcé la politique d'armement nucléaire de son pays.

Russie, en tant que nation armée de l'arme nucléaire, réviserait sa stratégie de déploiement des armes nucléaires en réponse à la détérioration du climat mondial, selon le dirigeant russe Vladimir Poutine. During a meeting of the National Security Council in Moscow, Poutine a déclaré que la liste des menaces militaires pour lesquelles les armes nucléaires pourraient être utilisées en tant que moyen de dissuasion avait été élargie.

Avec la nouvelle stratégie, le risque est accru, en particulier pour les pays occidentaux comme les États-Unis et la France, de devenir une cible potentielle de riposte russe s'ils apportent leur soutien à l'Ukraine non nucléarisée en cas d'agression contre la Russie. Cependant, Poutine n'a pas confirmé si la Russie riposterait avec des armes nucléaires en cas d'attaque.

During the meeting, Poutine a souligné que, dans la doctrine révisée, une agression contre la Russie par un État non nucléaire soutenu par un État nucléaire devrait être considérée comme une attaque conjointe contre la Fédération de Russie. La vidéo de l'intervention de Poutine au début de la réunion du comité de la sécurité du Conseil sur la dissuasion nucléaire a été publiée par le Kremlin.

Poutine a maintes fois invoqué la menace des armes nucléaires et élevé le niveau d'alerte nucléaire au cours du conflit en Ukraine. La Russie réfléchit depuis longtemps à des modifications de sa stratégie nucléaire en raison des envois d'armes de l'Ouest à l'Ukraine. La possibilité d'une frappe préemptive a également été évoquée. Auparavant, la stratégie ne permettait l'utilisation d'armes nucléaires qu'en réponse à une menace contre la souveraineté de la Russie. Poutine a souligné que la Russie avait toujours géré les questions liées aux armes nucléaires de manière responsable.

Plus tôt, le président russe Poutine avait averti à plusieurs reprises les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN que permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes à plus longue portée fournies par l'Ouest pour des attaques sur le territoire russe signifierait que la Russie et l'OTAN étaient en guerre.

Zelensky s'exprime à l'Assemblée générale de l'ONU

Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre le risque de catastrophe nucléaire lié aux attaques de Moscou sur la centrale nucléaire de Zaporijjia. Il a affirmé disposer d'informations selon lesquelles Poutine prévoyait d'attaquer d'autres centrales nucléaires en Ukraine. "Un jour comme celui-ci ne devrait jamais se produire", a-t-il déclaré à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. La Russie nie régulièrement les allégations de Zelensky.

"Si, malheureusement, la Russie provoque une catastrophe nucléaire dans l'une de nos centrales nucléaires, la radioactivité ne respectera pas les frontières nationales, et divers pays pourraient subir les conséquences dévastatrices", a déclaré Zelensky. Il a également fait allusion à d'autres pays fournissant à la Russie des données satellite sur les centrales nucléaires ukrainiennes. Récemment, Zelensky a accusé la Chine de transmettre des images de centrales nucléaires ukrainiennes à Moscou.

Zelensky a déploré que l'infrastructure énergétique du pays avait été considérablement endommagée par les attaques russes. Des millions d'Ukrainiens sont désormais confrontés à des coupures de courant. Poutine cherche à briser la résolution de l'Ukraine, a déclaré Zelensky, appelant constamment la communauté internationale à mettre fin à la situation. L'Ukraine se défend contre l'invasion russe depuis plus de deux ans et demi.

Dans son discours de New York, il a identifié le retrait des troupes russes comme une condition préalable à la paix véritable. Il a réaffirmé que sa proposition de paix de deux ans, qui implique le retrait complet des forces russes d'Ukraine et la punition des crimes de guerre, est la seule solution viable. Zelensky a exhorté la communauté internationale à soutenir l'Ukraine. La trêve souvent proposée n'est rien de plus qu'une tentative de mettre fin au conflit plutôt que de poursuivre une "paix véritable et juste", a-t-il déclaré. "Divisez le monde, ou unissez-vous en tant que nations", a-t-il plaidé. "Cela nous apportera la paix."

En réponse aux préoccupations de Zelensky concernant les actions de la Russie envers les centrales nucléaires ukrainiennes, le président du Parlement européen a exprimé sa préoccupation et appelé à une réponse unie de la communauté internationale pour dissuader toute escalade nucléaire. Cette situation met en évidence les conséquences potentielles à l'échelle mondiale si les armes nucléaires sont utilisées, soulignant la nécessité de la diplomatie et des stratégies de désescalade.

