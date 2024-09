Le dirigeant palestinien, Abbas, encourage les pays membres des Nations Unies à cesser de fournir des armes à Israël.

Abbas a pris la parole lors du débat de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a réuni plus d'une centaine de chefs d'État à New York le troisième jour, exhortant la communauté internationale à mettre fin à l'approvisionnement en armes à destination d'Israël. Sa supplique était la suivante : "Arrêtez cet atrocité, cessez de tuer des femmes et des enfants innocents, mettez fin au génocide, cessez la livraison d'armes à Israël." Il a insisté : "Cette folie doit cesser, le monde entier porte la responsabilité de la souffrance de notre peuple à Gaza et en Cisjordanie."

During the week-long UN summit, the Middle East crisis is the main topic of speeches and secret meetings. On Friday, the Israeli Prime Minister Netanyahu is expected to address the UN General Assembly.

Suite à l'importante attaque contre Israël par le groupe palestinien islamique radical, Hamas, le 7 octobre, et au conflit qui a suivi à Gaza, la tension dans la région a considérablement augmenté. Ces derniers jours, la région nord d'Israël a été cible continue des milices du Hezbollah, allié de Hamas. En réponse, Israël a mené sa plus grande opération militaire contre la milice iranienne soutenue par l'Iran, située au Liban, il y a quelques jours à peine.

Abbas a également exhorté les chefs d'État internationaux présents au sommet de l'ONU à prendre en compte sa supplique visant à mettre fin à l'approvisionnement en armes à destination d'Israël, à la suite de son discours passionné à l'Assemblée générale de l'ONU. Les chefs d'État, y compris ceux qui doivent prendre la parole plus tard dans la semaine, tels que le Premier ministre israélien Netanyahu, sont désormais sous une pression accrue pour traiter la crise grandissante au Moyen-Orient, les mots d'Abbas résonnant fortement parmi la communauté internationale.

