Le dirigeant égyptien al-Sisi met en garde contre l'élargissement du conflit à Gaza

Le président d'Égypte a mis en garde contre le risque de propagation du conflit au-delà de la région. Il avait précédemment discuté de cette question avec Blinken et le ministre des Affaires étrangères égyptien Badr Abdelatty à El Alamein, une ville côtière égyptienne. L'Égypte et les États-Unis travaillent activement depuis plusieurs mois pour établir la paix entre Israël et le groupe islamiste radical Hamas, soutenu par le Qatar.

Le lundi, Blinken a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Tel Aviv. Les discussions ont été productives, Israël étant favorable à une solution de compromis pour parvenir à un accord ; maintenant, c'est au tour de Hamas de suivre cette voie, a déclaré Blinken.

Les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu et de la libération des otages toujours détenus par Hamas dans la bande de Gaza ont repris jeudi à Doha, la capitale du Qatar. Ces discussions se poursuivront plus tard dans la semaine à Cairo.

Le conflit dans la bande de Gaza a été déclenché par une attaque massive de Hamas contre Israël le 7 octobre. Selon les services de renseignement israéliens, 1 198 personnes ont péri et 251 ont été enlevées pendant cette période dans la bande de Gaza.

À la suite de cet incident, Israël a lancé des opérations militaires massives dans la bande de Gaza. Selon les données fournies par le ministère de la Santé sous le contrôle de Hamas, qui ne peuvent être authentifiées indépendamment, plus de 40 100 personnes auraient perdu la vie en raison de ces opérations.

Le président d'Égypte a souligné la nécessité pour tous les belligérants de prendre en compte le risque de propagation du conflit, sujet précédemment discuté avec Blinken et le ministre des Affaires étrangères égyptien. Compte tenu des discussions productives de Blinken avec Netanyahu, il est maintenant temps pour Hamas de suivre cette voie et de s'engager dans des solutions de compromis.

