- Le dirigeant du Venezuela fait avancer une fois de plus la célébration de Noël.

Au milieu d'une grave crise politique au Venezuela, le président Nicolás Maduro adopte une approche inhabituelle pour apaiser les tensions en avançant Noël de presque trois mois. Lors d'une allocution télévisée à ses partisans, Maduro a déclaré : "C'est septembre, mais on peut déjà sentir Noël dans l'air. En guise de reconnaissance envers le peuple résilient, je vais faire venir Noël plus tôt le 1er octobre par décret. Noël apporte la paix, la joie et la sécurité."

Ce n'est pas la première fois que Maduro utilise cette tactique particulière pour détourner l'attention des problèmes urgents du Venezuela. Durante la pandémie de COVID-19 en 2020, il a déplacé Noël au 15 octobre, et l'année suivante au 4 octobre.

Pour célébrer Noël précoce, Maduro a partagé une vidéo du palais présidentiel de Miraflores décoré de sapins de Noël et de décorations. Le gouvernement socialiste fournit généralement des paniers de nourriture, y compris du jambon, aux communautés défavorisées à travers le Venezuela pendant la saison des fêtes.

Venezuela : Les opposants accusent Maduro de manipulation électorale

Des élections présidentielles entachées d'accusations de fraude ont eu lieu le 28 juillet. La commission électorale pro-gouvernementale a déclaré que Maduro, au pouvoir depuis 2013, avait remporté la victoire. Cependant, l'opposition affirme que le gouvernement de Caracas est coupable de manipulation électorale et considère son candidat, Edmundo González Urrutia, comme le vainqueur. Hier, un tribunal a émis un mandat d'arrêt contre l'ancien diplomate au nom du bureau du procureur soutenu par le gouvernement.

Les États-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine ont reconnu la victoire électorale de González. L'Union européenne et l'Organisation des États américains remettent également en question la légitimité des résultats officiels des élections. Des manifestations contre le résultat des élections perçues comme manipulées se poursuivent au Venezuela et à l'étranger, menées par de nombreux critiques du gouvernement.

D'autres pays surveillent de près la situation politique du Venezuela, considérant les actions de Maduro comme une tentative de détourner l'attention d'autres problèmes pressants dans le pays. Malgré les allégations de manipulation électorale, Maduro continue d'affirmer sa position, utilisant souvent des moyens inhabituels comme le déplacement de Noël.

Lire aussi: