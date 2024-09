Le dirigeant allemand Karl-Heinz Kretschmer a l'intention de créer un organe administratif solide.

Au sujet de la collaboration avec la dirigeante de BSW, Sahra Wagenknecht, Kretschmer a déclaré : "Nous ne sommes pas alignés avec Madame Wagenknecht personnellement, mais avec les individus qui ont été élus au Parlement saxon." Actuellement, l'accent est mis sur la révision des résultats électoraux lors des réunions de parti. Kretschmer a insisté sur le fait que les discussions de coalition étaient encore "loin, très loin".

En ce qui concerne les désaccords internes et l'opposition à BSW, Kretschmer a exprimé son mécontentement. "Je n'ai pas demandé cette situation." Il a reconnu : "Je dois faire face aux faits." Kretschmer a également déclaré : "Il s'agit de servir le pays et de savoir quand reculer." Après les pourparlers de coalition, il sera clair s'il y a un "terrain d'entente" qui est "raisonnable" et "atteignable". Il s'agit d'un processus long qui durera plusieurs mois.

Lors des dernières élections régionales en Saxe, la CDU a remporté la première place, de justesse devant le chapitre régional d'AfD. Le nouveau parti BSW a terminé à la troisième place, recueillant presque douze pour cent des voix.

