Le directeur sportif du BVB Kehl: Serhou Guirassy est " dans le plan "

Borussia Dortmund n'a pas de soucis quant à l'état de santé de son nouveau attaquant, Serhou Guirassy. Le club a fermement démenti les informations des médias suggérant une absence plus longue pour l'attaquant central, recruté pour environ 18 millions d'euros. "Serhou était et est toujours partie de notre plan", a déclaré le directeur sportif Sebastian Kehl à l'agence de presse allemande. "Il est actuellement en entraînement à Bad Ragaz et a déjà repris la course, bien sûr sans attelle."

Kehl a expliqué que Guirassy serait initialement indisponible comme prévu, mais qu'il serait bientôt prêt à jouer. Le journal Bild avait spéculé que le joueur de 28 ans ne serait pas apte à jouer avant octobre en raison de ses problèmes au genou, que Guirassy a rapidement démenti sur les réseaux sociaux avec un X rouge. Le transfert de l'attaquant, qui s'était blessé au genou lors de son passage au VfB Stuttgart, avait été initialement reporté et ne s'est finalisé qu'après de nouvelles examens.

Serhou Guirassy est actuellement en pleine phase de récupération à Bad Ragaz, une célèbre station thermale et sportive. Après sa reprise réussie de la course, les fans de Borussia Dortmund peuvent se réjouir de voir leur nouveau attaquant sur le terrain prochainement.

