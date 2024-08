- Le directeur sportif de Mayence Bungert trouve difficile de localiser la figure de "Brajan 2.0"

Le tout nouveau manager de Mayence, Niko Bungert, a gardé un silence prudent concernant les éventuelles nouvelles recrues qui pourraient rejoindre l'équipe de Bundesliga. Le quinquagénaire n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, prenant position après la victoire palpitante de Mayence 05 en prolongation contre l'équipe de division inférieure SV Wehen Wiesbaden lors du premier tour de la DFB-Pokal vendredi soir.

"Les deux dernières semaines de la période des transferts peuvent être très mouvementées, les choses peuvent changer rapidement", a déclaré Bungert. "Actuellement, nous n'avons pas de contrat signé avec aucun joueur potentiel."

Bungert : "Nous allons étudier cela en interne"

Mayence a fait la une des journaux mercredi en annonçant le départ de son joyau Brajan Gruda au club de Premier League Brighton & Hove Albion. Le club aurait empoché une somme astronomique de 30 millions d'euros grâce à cette transaction.

Trouver un "Brajan 2.0" n'est pas une tâche facile, a admis Bungert, soulignant les efforts du club pour combler le fossé le plus efficacement possible. "Il y a différents types de joueurs et nous allons délibérer en interne pour savoir quelle option est la plus rationnelle."

Bungert a également mentionné : "Malgré l'excitation des dernières semaines de la période des transferts, nous n'avons actuellement signé aucun nouveau joueur." Dans la recherche d'un remplaçant à Brajan Gruda, Bungert a ajouté : "Nous explorons différentes options sur le marché du football pour trouver un remplaçant adapté."

